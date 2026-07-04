Verstappen ziet het niet zitten op deze manier: pitstraatstart zondag lonkt
Verstappen ziet het niet zitten op deze manier: pitstraatstart zondag lonktMaak ons je Google-favoriet
Max Verstappen overweegt serieus om ingrijpende wijzigingen aan de afstelling van zijn auto door te voeren of zelfs zijn motor te laten vervangen voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Volgens Erik van Haren kampt de coureur van Red Bull Racing met een lage topsnelheid en een gebrekkige balans, wat een start vanuit de pitstraat op zondag een realistisch scenario maakt.
Het raceweekend op het circuit van Silverstone verloopt tot dusver uiterst moeizaam voor de viervoudig wereldkampioen. Tijdens de sprintrace viel de Limburger terug naar de zesde plaats en voor de hoofdrace kwam hij niet verder dan de zevende kwalificatietijd. De RB22 komt overduidelijk snelheid tekort ten opzichte van de concurrentie, met name in de snelle bochten. Na afloop van de sprintrace was de Nederlander dan ook stellig over zijn materiaal: "Gewoon te traag". Daarnaast uitte hij via de boordradio richting zijn race-engineer Gianpiero Lambiase felle kritiek op het ongebruikelijke gedrag van zijn Red Bull Ford DM01-krachtbron, een situatie die hij omschreef als een "puinzooi."
Pitlanestart?
Omdat de kwalificatie op zaterdagmiddag inmiddels is verreden, vallen de auto's onder de strenge parc fermé-regels van de FIA. Dit betekent dat teams geen ongeoorloofde wijzigingen meer mogen doorvoeren aan de specificatie of de afstelling van de wagen. Mocht Red Bull inderdaad besluiten om de motor te wisselen of de balansproblemen aan te pakken met een nieuwe set-up, dan breekt het team deze regels en volgt er automatisch een start vanuit de pitstraat. Van Haren meldt dat Verstappen zelf denkt dat dit de beste optie is met het oog op de race van morgen.
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