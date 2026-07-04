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Antonelli and Hamilton in Canada

Hamilton waarschuwt Antonelli na teleurstellende kwalificatie: 'Zó gaan we hem verslaan'

Antonelli and Hamilton in Canada — Foto: © IMAGO
2 reacties

Hamilton waarschuwt Antonelli na teleurstellende kwalificatie: 'Zó gaan we hem verslaan'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Lewis Hamilton is niet verder gekomen dan de derde positie in de kwalificatie voor thuispubliek. Hij zal bij de start van de F1 Britse Grand Prix morgen Andrea Kimi Antonelli en Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc voor zich moeten dulden. Ondanks het teleurstellende resultaat van vandaag, geeft hij niet op.

Antonelli klaagde tegen race-engineer Peter Bonnington dat hij als eerste naar buiten werd gestuurd voor de tweede run in Q3, maar eind goed, al goed voor de jonge Italiaan. De Mercedes-coureur sleepte de pole position op het circuit van Silverstone binnen met een 1:28.111, bijna twee tienden voor Leclerc en meer dan drie tienden voor Hamilton. Voor de laatstgenoemde is P3 een teleurstelling, zeker aangezien hij op vrijdag nog wel de pole position wist te pakken.

Met de strategie spelen

"Ben ik tevreden? Nee, natuurlijk niet, ik ben derde geworden!", maakt de Brit meteen duidelijk na de kwalificatie. "We kunnen gewoon niet de snelheid van de Mercedes matchen. Dat is al een tijdje zo. Langzaam maar zeker zijn we wel dat gat aan het dichten. Het is wel fijn dat [beide Ferrari's] in de top drie staan. Of we nou wel of niet Kimi kunnen bijhouden morgen, hopelijk kunnen we met de strategie spelen en als team samenwerken om hem te verslaan. We gaan sowieso ons best doen."

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