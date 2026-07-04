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Verstappen ahead of Russell in Sprint at Silverstone

LIVE (gesloten) | Kwalificatie Grand Prix van Groot-Brittannië: wie pakt de felbegeerde pole?

Verstappen ahead of Russell in Sprint at Silverstone — Foto: © IMAGO
3 reacties

LIVE (gesloten) | Kwalificatie Grand Prix van Groot-Brittannië: wie pakt de felbegeerde pole?

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Om 17:00 uur barst de strijd om pole position los op het iconische circuit van Silverstone. Kimi Antonelli zal ongetwijfeld met het beste gevoel richting de sessie toeleven na zijn zege in de sprintrace. Max Verstappen weet dat er werk aan de winkel is. Mis niks in onderstaand liveblog.

LIVE | Kwalificatie Grand Prix van Groot-Brittannië

Sorteer op:

11m geleden

18:11

Daarmee komt er een einde aan de kwalificatie

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13m geleden

18:10

Antonelli pole!

Leclerc en Hamilton redden het niet! Russell pakt de vierde plek en de kwalificatie voor Verstappen eindigt in een absolute deceptie: P7. Hadjar eindigt met een tiende voor de Nederlander en mag vanaf P5 beginnen morgen. Wat een veelbewogen kwalificatie!

14m geleden

18:08

Antonelli verbetert weer!

Hij gaat naar een 1:28.111!

16m geleden

18:07

Lindblad wordt onderzocht

Hij leek een unsafe release te maken, dat is lastig.

20m geleden

18:02

De eerste stint zit erop

In slagvolgorde zijn het Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren en Racing Bulls. Voorop zijn het Antonelli, Hamilton, Hadjar, Piastri en Lawson.

24m geleden

17:58

Q3 onderweg!

Tijd voor de strijd om de pole! De coureurs gaan het asfalt op voor de eerste runs. Het lijkt een duel tussen Antonelli, Leclerc en Hamilton te worden, maar ook Russell zal op het vinkentouw zitten.

33m geleden

17:49

Daar komen de laatste tijden!

Kimi vlamt er even op met een 1:28.493 waarmee hij de snelste tijd pakt voor Leclerc, Hamilton en Russell. Het doek valt voor Bortoleto, Gasly, Hülkenberg, Bearman, Sainz en Albon.

37m geleden

17:46

Verstappen moppert erop los

De Nederlander komt niet verder dan P6 met zijn snelle rondje en laat duidelijk weten wat hij vindt: "Dit is een totale ramp."

41m geleden

17:42

Antonelli springt uit gevarenzone

Het was even wachten op een goede ronde van Antonelli maar daar is hij eindelijk: 1:29.043. Hij had eerder problemen met het rempadaal, maar knoopt nu toch een goed rondje aan elkaar. Meeste coureurs nu binnen, terwijl de Red Bulls zojuist naar buiten zijn gereden.

44m geleden

17:39

Eerste tijden

Het is wederom Hadjar die knap vóór Verstappen weet te kwalificeren, terwijl even later de Ferrari's daar weer onderdoor duiken. Hamilton op dit moment voorop met een 1:28.864.

1u geleden

17:35

We zijn weer onderweg

Q2 is onderweg en we hebben een kwartier om te kwalificeren voor een plek in Q3. Verstappen rapporteert ondertussen problemen met zijn motor.

1u geleden

17:31

Even langer geduld

De tijd tussen Q1 en Q2 is ietwat verlengd omdat er wat troep op de baan ligt, Over enkele minuten gaan we weer van start.

1u geleden

17:20

Einde Q1

We zien onder meer Lawson nog een ontzettend sterk rondje rijden en naar P2 gaan, terwijl Bortoleto net voor het vallen van de vlag zijn eerste rondje zet en uit de gevarenzone klimt. Kinderen van de rekening in Q1 heten Ocon, Bottas, Colapinto, Perez, Stroll en Alonso.

1u geleden

17:17

Hadjar naar P1!

Puike ronde van Hadjar, weliswaar op nieuwe softs, die zichzelf met een 1:29.276 op P1 posteert. Verstappen, ook op nieuw, komt niet aan die tijd en moet het met P3 doen.

1u geleden

17:15

Russell naar P5

De Brit doet wat hij moet doen en knalt zijn auto op P4, waarmee hij dan toch wel veilig moet zijn voor de volgende sessie.

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