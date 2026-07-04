Het Formule 1-team van Mercedes heeft een legale manier gevonden om de voordelen terug te krijgen van een kwalificatietruc die eerder dit jaar door de FIA werd verboden. De renstal bereikt dit door een opvallende handeling van Andrea Kimi Antonelli en George Russell, die kort voor het passeren van de finishlijn het gas loslaten tijdens een snelle ronde. Met deze tactiek probeert de formatie het maximale vermogen te behouden in de aanloop naar de meet.

Tijdens de eerste races van het seizoen wist de formatie de verplichte vermogensafbouw al slim te omzeilen. Normaal gesproken moet het vermogen met 50 kilowatt per seconde worden afgebouwd om een plotselinge terugval te voorkomen, maar Mercedes vond een manier om zo lang mogelijk op het maximale vermogen van 350 kilowatt te blijven rijden. Dit leverde kortstondig een voordeel op van 50 tot 100 kilowatt ten opzichte van de concurrentie. Omdat auto's hierdoor echter onverwacht konden vertragen op de baan doordat de MGU-K werd uitgeschakeld, greep de FIA in en werd de truc na de Grand Prix van Japan verboden. Red Bull Racing maakte hier met Max Verstappen overigens ook gebruik van.

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Nieuwe maas in de wet op Silverstone

Op Silverstone is de tactiek in een nieuwe vorm teruggekeerd voor de Britse Grand Prix. Het circuit kent een relatief korte afstand tussen de laatste bocht en de finishlijn, waardoor het voordelig is om de vermogensafbouw uit te stellen. Mercedes maakt nu gebruik van een uitzondering in de reglementen. De verplichte afbouw mag namelijk worden genegeerd als de vraag naar vermogen vanuit de coureur negatief is. De regels schrijven voor dat dit is toegestaan wanneer "het vermogen vanuit de verbrandingsmotor negatief is en het vermogen vanuit de elektrische motor verder teruggeschroefd moet worden om aan de eisen van de coureur te voldoen". Door het gas los te laten voordat de batterij leeg is, voldoen de coureurs volledig aan de eisen. Bronnen binnen de FIA hebben bij The Race bevestigd dat deze werkwijze legaal is, zolang het vermogen voor het loslaten van het gas niet met meer dan 50 kilowatt per seconde daalt.

De tactiek, waarvan tot nu toe alleen bekend is dat Mercedes het op Silverstone gebruikt, moet ervoor te zorgen dat Antonelli en Russell het maximale vermogen benutten in de laatste meters richting de streep.

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