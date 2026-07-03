De afwezigheid van Paul Monaghan op Silverstone heeft niet direct te maken met een naderend vertrek bij Red Bull Racing. Dit wordt door F1 TV gemeld, waar Lawrence Barretto stelt dat de hoofdengineer simpelweg een gepland vrij weekend heeft tijdens deze Britse Grand Prix, ondanks hardnekkige geruchten over een overstap naar het nieuwe Formule 1-team van Cadillac.

Monaghan is momenteel actief als Chief Engineer bij de formatie uit Milton Keynes, een functie die hij al sinds 2005 bekleedt. Tijdens het eerdere raceweekend in Oostenrijk doken de eerste verhalen op dat de technicus zijn zinnen zou hebben gezet op een nieuw avontuur. Barretto bevestigt dat deze geluiden nadrukkelijk de ronde doen. "Paul Monaghan is een beetje een vaste waarde bij Red Bull. Hij zit daar al bijna twee decennia. Er waren in Oostenrijk wat geruchten dat hij het team zou verlaten en het team waaraan hij werd gelinkt, was Cadillac."

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Geplande afwezigheid

Dat de ervaren engineer tijdens de Britse Grand Prix niet op het circuit verscheen, zorgde dan ook direct voor volop speculatie. "Toen Paul Monaghan hier op donderdag en vrijdag geen voet in de paddock zette, werd er wel wat gepraat dat het misschien waar is", legt Barretto uit. Toch drukt hij de wildste theorieën direct de kop in na navraag bij de renstal, die onder leiding staat van teambaas Laurent Mekies. "Ik heb met het team gesproken en zij zeiden dat het al gepland was dat hij deze race zou missen. Vorig jaar miste hij ook al drie races." Het is normaal dat niet iedereen van het team er letterlijk elke Grand Prix bij is.

Verschuivingen op de engineersmarkt

Een eventuele overstap naar de Amerikaanse renstal, die dit seizoen als elfde team op de grid is verschenen en waar Nick Chester de rol van Technical Director vervult, sluit de F1 TV-verslaggever echter niet uit. Red Bull kampt momenteel met een bredere herstructurering waarbij kopstukken als Gianpiero Lambiase de deur achter zich dichttrekken na een al flinke leegloop. Barretto ziet dat de strijd om technisch personeel hevig is. "Maar ik denk dat er wel gesprekken gaande zijn. Ik denk dat er discussies zijn, zoals altijd overal in de paddock. Het gaat niet alleen om coureurs, het gaat niet alleen om teambazen, het gaat ook om de beste engineers. We zullen moeten afwachten of hij die overstap naar Cadillac daadwerkelijk maakt."

Hoewel een toekomstige transfer naar de Amerikaanse formatie dus tot de reële mogelijkheden behoort, benadrukt de analist dat de huidige afwezigheid van Monaghan daar volledig los van staat. "Er is niets waar van de speculatie dat hij al vertrokken zou zijn", besluit Barretto stellig.