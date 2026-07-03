close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen in deep conversation with chief engineer Monaghan walking through Red Bull F1 garage

Red Bull reageert via Barretto op geruchten transfer Monaghan: "Hij is niet al vertrokken"

Verstappen in deep conversation with chief engineer Monaghan walking through Red Bull F1 garage — Foto: © IMAGO

Red Bull reageert via Barretto op geruchten transfer Monaghan: "Hij is niet al vertrokken"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
 Google Maak ons je Google-favoriet

De afwezigheid van Paul Monaghan op Silverstone heeft niet direct te maken met een naderend vertrek bij Red Bull Racing. Dit wordt door F1 TV gemeld, waar Lawrence Barretto stelt dat de hoofdengineer simpelweg een gepland vrij weekend heeft tijdens deze Britse Grand Prix, ondanks hardnekkige geruchten over een overstap naar het nieuwe Formule 1-team van Cadillac.

Monaghan is momenteel actief als Chief Engineer bij de formatie uit Milton Keynes, een functie die hij al sinds 2005 bekleedt. Tijdens het eerdere raceweekend in Oostenrijk doken de eerste verhalen op dat de technicus zijn zinnen zou hebben gezet op een nieuw avontuur. Barretto bevestigt dat deze geluiden nadrukkelijk de ronde doen. "Paul Monaghan is een beetje een vaste waarde bij Red Bull. Hij zit daar al bijna twee decennia. Er waren in Oostenrijk wat geruchten dat hij het team zou verlaten en het team waaraan hij werd gelinkt, was Cadillac."

Geplande afwezigheid

Dat de ervaren engineer tijdens de Britse Grand Prix niet op het circuit verscheen, zorgde dan ook direct voor volop speculatie. "Toen Paul Monaghan hier op donderdag en vrijdag geen voet in de paddock zette, werd er wel wat gepraat dat het misschien waar is", legt Barretto uit. Toch drukt hij de wildste theorieën direct de kop in na navraag bij de renstal, die onder leiding staat van teambaas Laurent Mekies. "Ik heb met het team gesproken en zij zeiden dat het al gepland was dat hij deze race zou missen. Vorig jaar miste hij ook al drie races." Het is normaal dat niet iedereen van het team er letterlijk elke Grand Prix bij is.

Verschuivingen op de engineersmarkt

Een eventuele overstap naar de Amerikaanse renstal, die dit seizoen als elfde team op de grid is verschenen en waar Nick Chester de rol van Technical Director vervult, sluit de F1 TV-verslaggever echter niet uit. Red Bull kampt momenteel met een bredere herstructurering waarbij kopstukken als Gianpiero Lambiase de deur achter zich dichttrekken na een al flinke leegloop. Barretto ziet dat de strijd om technisch personeel hevig is. "Maar ik denk dat er wel gesprekken gaande zijn. Ik denk dat er discussies zijn, zoals altijd overal in de paddock. Het gaat niet alleen om coureurs, het gaat niet alleen om teambazen, het gaat ook om de beste engineers. We zullen moeten afwachten of hij die overstap naar Cadillac daadwerkelijk maakt."

Hoewel een toekomstige transfer naar de Amerikaanse formatie dus tot de reële mogelijkheden behoort, benadrukt de analist dat de huidige afwezigheid van Monaghan daar volledig los van staat. "Er is niets waar van de speculatie dat hij al vertrokken zou zijn", besluit Barretto stellig.

Denk jij dat Paul Monaghan Red Bull om gaat ruilen voor Cadillac?

19 stemmen

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Cadillac Grand Prix van Groot-Brittannië Paul Monaghan

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

'Kamp-Verstappen wilde Red Bull-management opblazen, maar dat hebben ze té goed gedaan'

'Kamp-Verstappen wilde Red Bull-management opblazen, maar dat hebben ze té goed gedaan'

  • 57 minuten geleden
  • 3
Hamilton pakt Sprintpole voor thuispubliek, Verstappen verrast door Russell te verslaan

Hamilton pakt Sprintpole voor thuispubliek, Verstappen verrast door Russell te verslaan

  • 3 uur geleden
  • 5
Verstappen haalt fel uit naar zondagactiviteit op Silverstone: 'We zijn geen clowns'

Verstappen haalt fel uit naar zondagactiviteit op Silverstone: 'We zijn geen clowns'

  • Vandaag 15:06
  • 4
Verstappen sneert over 'limieten', Ferrari reageert op Mercedes-beschuldigingen | GPFans Recap Recap

Verstappen sneert over 'limieten', Ferrari reageert op Mercedes-beschuldigingen | GPFans Recap

  • 12 minuten geleden
Verstappen tevreden over eigen P3, maar sneert over reglementen: "Niet zoals ik wil"

Verstappen tevreden over eigen P3, maar sneert over reglementen: "Niet zoals ik wil"

  • 2 uur geleden
'Mercedes moet Antonelli aan Ferrari verkopen, dan kan Wolff gratis Verstappen ophalen'

'Mercedes moet Antonelli aan Ferrari verkopen, dan kan Wolff gratis Verstappen ophalen'

  • Vandaag 11:59
  • 10

Net binnen

21:43
Recap
Verstappen sneert over 'limieten', Ferrari reageert op Mercedes-beschuldigingen | GPFans Recap
21:22
Vasseur hekelt 'ironische' uitspraak Wolff: 'Als wij het doen, is het ineens valsspelen?'
20:58
'Kamp-Verstappen wilde Red Bull-management opblazen, maar dat hebben ze té goed gedaan'
20:15
Montoya adviseert Antonelli over duel met Russell: 'Je moet hem hier verslaan'
19:44
Leclerc verbaast zich over pole teamgenoot Hamilton: 'Hier heb ik moeite mee'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Vasseur hekelt 'ironische' uitspraak Wolff: 'Als wij het doen, is het ineens valsspelen?' ferrari reageert op mercedes

Vasseur hekelt 'ironische' uitspraak Wolff: 'Als wij het doen, is het ineens valsspelen?'

33 minuten geleden
'Kamp-Verstappen wilde Red Bull-management opblazen, maar dat hebben ze té goed gedaan' brundle doet uitspraak

'Kamp-Verstappen wilde Red Bull-management opblazen, maar dat hebben ze té goed gedaan'

57 minuten geleden 3
Red Bull reageert via Barretto op geruchten transfer Monaghan: "Hij is niet al vertrokken" paul monaghan

Red Bull reageert via Barretto op geruchten transfer Monaghan: "Hij is niet al vertrokken"

1 uur geleden
Hamilton pakt Sprintpole voor thuispubliek, Verstappen verrast door Russell te verslaan Samenvatting sprintkwalificatie

Hamilton pakt Sprintpole voor thuispubliek, Verstappen verrast door Russell te verslaan

3 uur geleden 5
Ontdek het op Google Play
x