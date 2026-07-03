Verstappen sneert over 'limieten', Ferrari reageert op Mercedes-beschuldigingen | GPFans Recap

De kop is eraf bij de F1 Britse Grand Prix na de vrije training en de sprintkwalificatie. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

Lewis Hamilton heeft de pole position gepakt voor de Sprint op Silverstone. Max Verstappen zal vanaf de derde plaats beginnen, nadat hij verslagen werd door Andrea Kimi Antonelli, maar op zijn beurt wist hij Charles Leclerc, George Russell en de McLarens achter zich te houden. Hamilton was natuurlijk dolblij met de pole. Terwijl Verstappen tevreden was met zijn eigen resultaat, is hij minder te spreken over de limieten van de huidige technische reglementen. Verder weten we meer over de kalender van de slotfase van het seizoen 2026, wijst Martin Brundle naar het management van Verstappen rondom de Red Bull-crisis en reageert Frédéric Vasseur op beweringen van Toto Wolff dat Ferrari zich niet aan het kostenplafond zou houden.

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'Portimão blijft stand-by voor seizoensfinale, noodplan lijkt niet nodig'

De Formule 1 houdt het circuit van Portimão in Portugal achter de hand als noodscenario voor de laatste twee races van het seizoen in Qatar en Abu Dhabi. Door een afname van de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten groeit echter de kans dat de koningsklasse van de autosport deze alternatieve locatie uiteindelijk helemaal niet nodig heeft. Lees hier het hele artikel over de stand van zaken rondom de 2026-kalender.

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Verstappen haalt fel uit naar zondagactiviteit op Silverstone: 'We zijn geen clowns'

Max Verstappen loopt niet warm voor de speciale Lego-race die aanstaande zondag tijdens de rijdersparade voor de F1 Britse Grand Prix op het programma staat. De coureur van Red Bull Racing vindt de geplande activiteit op Silverstone onprofessioneel en stelt dat de koningsklasse zoiets helemaal niet nodig heeft. De viervoudig wereldkampioen geeft er de voorkeur aan om de fans op de traditionele manier te begroeten in plaats van mee te doen aan het geplande spektakel. "Als ik met Lego wil spelen, dan doe ik dat liever met mijn kinderen thuis", is de duidelijke reactie van de Limburger tegenover de BBC. Hij ziet de meerwaarde van het vernieuwde format niet in. "Ik sta liever met z'n allen samen op een vrachtwagen. Dat is leuker en het ziet er professioneler uit. We zijn Formule 1-coureurs. We moeten er niet uitzien als kinderen en clowns die elkaar proberen te rammen." Lees hier het hele artikel over de Lego-race in plaats van een parade voor de Britse Grand Prix.

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Hamilton zeer verrast door sprintracepole: "Dit hadden we niet verwacht"

Lewis Hamilton was het hele weekend tot nu toe al snel en zag dat bekroond worden met een uitstekende sprintracepole. De zevenvoudig wereldkampioen én grote thuisheld kon eigenlijk amper geloven wat hij zojuist gepresteerd had en verschijnt dan ook met grote blijdschap bij het pole-interview. "Wauw. Ik vind dit wel leuk. Ik vind het hier geweldig en hou van dit publiek. Ik kan niet uitleggen hoe een grote droom het is. Nu nog altijd. Je denkt aan elke bocht en het pakken van de flow. De auto voelde geweldig vandaag. Met dank aan iedereen op de fabriek. Ik ben ontzettend dankbaar om die pole te pakken. Ik was elke sessie snel, maar het zat nog steeds heel dicht bij elkaar." Lees hier het hele artikel over de reactie van Lewis Hamilton na zijn sprintpole voor thuispubliek.

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Verstappen tevreden over eigen P3, maar sneert over reglementen: "Niet zoals ik wil"

Max Verstappen mag starten vanaf de derde positie in de Sprint op Silverstone. Hij kwalificeerde zich net achter Lewis Hamilton en Andrea Kimi Antonelli voor de korte zaterdagsrace voor de F1 Britse Grand Prix. De Red Bull Racing-coureur is redelijk tevreden over zijn resultaat, maar verwacht een zware Sprint. "Ik denk het wel, ja", antwoordde Verstappen op de vraag van F1 TV of hij tevreden is over zijn P3 in de sprintkwalificatie. "Het zat echter zo dicht bij elkaar dat het net zo goed P6 of P7 had kunnen zijn, maar het viel net de goede kant op. We staan wat dichterbij, maar nog niet helemaal waar we willen staan. In de bochten en het gebruik van de elektrische energie zouden we nog iets meer rondetijd kunnen vinden." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen na zijn derde plek in de sprintkwalificatie op Silverstone.

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'Kamp-Verstappen wilde Red Bull-management opblazen, maar dat hebben ze té goed gedaan'

Het zou volkomen logisch zijn dat het management van Max Verstappen momenteel de opties bij andere topteams onderzoekt, denkt Martin Brundle. De voormalig Formule 1-coureur stelt dat dergelijke verkennende gesprekken simpelweg bij de koningsklasse van de autosport horen en dat zowel coureurs als teambazen hun ogen altijd open moeten houden. Dat laat hij weten bij Sky Sports F1 richting de Britse Grand Prix. "Max Verstappen is op dit moment naar mijn mening de beste coureur op de grid", stelt Brundle. "Hij is nog steeds de snelste en de meest constante, en hij maakt de minste fouten." De mogelijke uittocht van de stercoureur volgt op een zeer onrustige periode binnen de Oostenrijkse renstal. Brundle wijst erop dat de entourage rondom de coureur daar zelf een aanzienlijke rol in heeft gespeeld. Lees hier het hele artikel over Martin Brundle die kamp-Verstappen als de schuldige aanwijst van de Red Bull-leegloop.

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Vasseur hekelt 'ironische' uitspraak Wolff: 'Als wij het doen, is het ineens valsspelen?'

Frédéric Vasseur vindt het opmerkelijk dat Mercedes de ontwikkelingssnelheid van Ferrari in twijfel trekt. De Fransman stelt dat de concurrentie met twee maten meet wanneer het gaat om het introduceren van nieuwe onderdelen. Dat laat de teambaas van de Scuderia weten voor de F1 Britse Grand Prix in een directe reactie op suggesties dat zijn team het budgetplafond zou overschrijden. "Ik vind het vrij ironisch, komende van Toto en Mercedes", reageert de Ferrari-topman bij de persconferentie. "Wanneer Red Bull ontwikkelt, of wanneer Mercedes ontwikkelt, zijn ze geniaal. Wanneer wij ontwikkelen, spelen we vals." Lees hier het hele artikel over Frédéric Vasseur die reageert op beschuldigingen van Toto Wolff.

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Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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