De Formule 1 houdt het circuit van Portimão in Portugal achter de hand als noodscenario voor de laatste twee races van het seizoen in Qatar en Abu Dhabi. Door een afname van de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten groeit echter de kans dat de koningsklasse van de autosport deze alternatieve locatie uiteindelijk helemaal niet nodig heeft, zo meldt The Race.

Eerder dit jaar zag de organisatie zich genoodzaakt om de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië, die oorspronkelijk voor april op de rol stonden, af te gelasten vanwege het uitbreken van een conflict tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran. Deze evenementen werden echter nooit definitief van de kalender geschrapt, waardoor de deur op een kier bleef voor een mogelijke terugkeer op een later moment. De knoop over het definitieve speelschema wordt uiterlijk tijdens de naderende zomerstop in augustus doorgehakt. Tijdens deze pauze moet duidelijk worden of de geplande races in Qatar en Abu Dhabi eind november en begin december veilig kunnen doorgaan, en of er ruimte is om de eerder afgelaste raceweekenden alsnog in te halen.

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Portimão

Het was al langere tijd duidelijk dat de Formule 1 het oorspronkelijke schema van 24 races liever niet wilde inkrimpen naar twintig evenementen. Om dat te voorkomen, werden verschillende opties overwogen, waaronder een dubbele race in Las Vegas. Dit idee bleek echter logistiek lastig haalbaar, aangezien het weekend na de geplande race in de gokstad in het teken staat van de Amerikaanse feestdag Thanksgiving. Hierdoor is het Autódromo Internacional do Algarve in Portimão naar voren geschoven als de favoriete vervanger. Het Portugese circuit keert in 2027 en 2028 sowieso terug op de kalender dankzij een nieuwe tweejarige deal en bewees tijdens de coronapandemie in 2020 en 2021 al dat het op korte termijn een Grand Prix kan organiseren.

Vredesbesprekingen

De kans dat de Formule 1 daadwerkelijk moet uitwijken naar Zuid-Europa lijkt door recente ontwikkelingen af te nemen. Een staakt-het-vuren en lopende vredesbesprekingen hebben geleid tot een de-escalatie van de situatie in het Midden-Oosten. Als deze positieve trend zich doorzet, geeft dat niet alleen groen licht voor de afsluitende races in Qatar en Abu Dhabi, maar komt ook een terugkeer van de Grand Prix van Bahrein weer serieus in beeld. Mocht Bahrein daadwerkelijk worden toegevoegd aan het restant van de kalender, dan is de periode tussen de race in Azerbeidzjan op 26 september en de Grand Prix van Singapore op 11 oktober de meest voor de hand liggende optie. Een dergelijke toevoeging zou wel flinke gevolgen hebben voor de teams en coureurs. Het zou namelijk betekenen dat het huidige seizoen wordt afgesloten met een slopende reeks van negen races in een tijdsbestek van slechts elf weekenden.

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