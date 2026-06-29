Formula One Management (FOM) heeft de wens uitgesproken om de seizoensafsluiting in Abu Dhabi te verplaatsen naar 20 december, maar door de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten liggen er ook noodscenario's met een extra race in Barcelona op tafel. Dat weet Marca nu te melden.

Tijdens het raceweekend in Oostenrijk is er achter de schermen uitvoerig gesproken over de invulling van de tweede seizoenshelft. Door de geopolitieke spanningen rond de Perzische Golf, die al sinds maart aan de gang zijn, is het hoogst onzeker of het wereldkampioenschap later dit jaar kan afreizen naar Qatar, Bahrein en Abu Dhabi. Recente aanvallen over en weer tussen de Verenigde Staten en Iran hebben de twijfels over de veiligheid in de regio verder doen toenemen. Grote Duitse verzekeraars, die dekking bieden aan logistiek partner DHL en de teams van Audi en Mercedes, weigeren momenteel garanties af te geven voor operaties in het conflictgebied. Daarnaast benadrukte FIA-president Mohammed Ben Sulayem onlangs dat de veiligheid van het personeel de absolute doorslag zal geven bij het besluit om wel of niet te racen.

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Vierluik in december

Het favoriete scenario van de door Stefano Domenicali geleide organisatie is om de finale in Abu Dhabi met twee weken op te schuiven naar 20 december. Hierdoor zou er ruimte in de kalender ontstaan om de in april afgelaste race in Bahrein alsnog te verrijden. In deze ideale situatie sluit de koningsklasse het jaar af met een intensieve reeks van vier races, beginnend in Las Vegas, gevolgd door de drie evenementen in de Golfregio. Vanwege de enorme logistieke operatie, de hotelboekingen en de kaartverkoop, wordt er rond de Grand Prix van België een definitieve knoop doorgehakt over dit plan.

Noodscenario's

Mocht een terugkeer naar het Midden-Oosten definitief onhaalbaar blijken, dan heeft Liberty Media twee concrete alternatieven achter de hand. Het eerste plan behelst een dubbele race in Las Vegas. In dat geval worden de geplande evenementen in de Arabische landen geschrapt en eindigt het seizoen met 21 in plaats van de oorspronkelijk beoogde 24 races. Voor de FOM is dit een aantrekkelijke optie, aangezien de commerciële rechtenhouder de race in Nevada zelf organiseert. Het tweede noodplan brengt de sport terug naar Europa voor de ontknoping van het kampioenschap. Hierbij worden Portimão en het circuit van Barcelona overwogen als invalbeurten, waarmee de kalender op 22 races zou uitkomen. Voor de Portugese omloop zou dit een vervroegde rentree betekenen, aangezien die locatie pas vanaf volgend jaar een vast contract heeft als vervanger van Zandvoort. In dit Europese scenario zouden de circuits geen torenhoge inschrijfkosten hoeven te betalen, maar mogen zij wel de inkomsten uit de kaartverkoop behouden.

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