FIA erkent gebreken in ADUO-systeem, maar verdedigt metingen: 'Het is accuraat'
FIA erkent gebreken in ADUO-systeem, maar verdedigt metingen: 'Het is accuraat'Maak ons je Google-favoriet
Volgens Nikolas Tombazis, de Single Seater Director van de FIA, zijn de metingen van het veelbesproken ADUO-systeem (Additional Development and Update Opportunities) zeer nauwkeurig gebleken. De Griekse topman begrijpt de frustratie bij Red Bull Ford Powertrains, dat door de huidige rekenmethode geen extra ontwikkelingsmogelijkheden krijgt voor de 2026-krachtbron, maar benadrukt dat de verzamelde data klopt, zo laat hij weten in gesprek met Motorsport.
Het ADUO-systeem is dit seizoen geïntroduceerd om de verhoudingen tussen de motorfabrikanten binnen het nieuwe reglement van 2026 in balans te houden. Tot grote verrassing van velen kwam de verbrandingsmotor (ICE) van Red Bull Ford Powertrains als krachtigste uit de eerste evaluatieperiode. Omdat het systeem alleen naar de verbrandingsmotor kijkt en het elektrische gedeelte buiten beschouwing laat, mag de formatie uit Milton Keynes momenteel geen updates doorvoeren. Dat zorgt voor de nodige frustratie, zeker omdat Red Bull momenteel een flinke achterstand heeft in het constructeurskampioenschap en de concurrentie steeds dichterbij ziet komen.
Delicate situatie
Tombazis begrijpt dat de uitkomst van de eerste meting voor scheve gezichten zorgt, maar benadrukt dat de FIA zeer zorgvuldig te werk is gegaan bij het analyseren van de 2026-motoren. "Het is een vrij delicate situatie, omdat iedereen erg competitief is en gefocust is op de eigen positie ten opzichte van de rest", aldus de topman. "Dus ja, het was een behoorlijk uitdagende taak. Ik ben van mening dat onze metingen zeer nauwkeurig zijn gebleken", stelt Tombazis.
Ruimte voor verbetering
Hoewel de metingen volgens de FIA momenteel kloppen, sluit Tombazis niet uit dat de regels in de toekomst worden aangepast om bepaalde problemen op te lossen. Het feit dat alleen de verbrandingsmotor wordt meegenomen binnen het ADUO-systeem, wordt door verschillende partijen gezien als een zwakke plek. "Ik denk dat het systeem werkt zoals het is ontworpen, maar ik ben van mening dat er enkele zwakke punten zijn die we in de toekomst moeten aanpakken", geeft de 58-jarige ingenieur toe. "Om het minder tijdrovend en minder controversieel te maken, moeten we in de toekomst zeker een aantal stappen zetten om het te verbeteren", voegt hij eraan toe.
Geen strategische spelletjes
In de paddock klinkt ondertussen het verhaal dat concurrenten mogelijk bewust niet het maximale uit hun motor hebben gehaald om zo extra ontwikkelingsruimte te claimen onder de nieuwe regels. Tombazis gelooft echter niet dat fabrikanten opzettelijk langzamer rijden om binnen het ADUO-systeem van extra ontwikkelingsmogelijkheden te profiteren. "Ik denk niet dat het handig zou zijn om altijd onder je maximale vermogen te blijven, alleen maar om meer kansen te blijven houden", redeneert hij. "Wat hebben die kansen dan voor zin als ze er uiteindelijk niet voor zorgen dat je aan de top komt?" vraagt hij zich hardop af.
'Systeem is eerlijk'
Waar Red Bull Ford Powertrains baalt van de beperkingen, is men bij Honda juist zeer te spreken over de huidige toepassing van de regels. De Japanse fabrikant mag dankzij een berekende achterstand wel updates doorvoeren en introduceert tijdens de Grand Prix van Nederland op Zandvoort in augustus 2026 een grote motorspecificatie. Shintaro Orihara, hoofdingenieur van Honda, is tevreden met de manier waarop de ADUO-metingen zijn uitgevoerd. "Ik ben van mening dat de data die we van de FIA hebben ontvangen redelijk is. Ik zou zeggen dat het eerlijk is", stelt Orihara. "Dankzij het ADUO-systeem werken we hard aan de ontwikkeling van onze motor. In ieder geval hebben we voor Honda de maximale mogelijkheid om onze motor te ontwikkelen dankzij dit systeem", besluit de Japanner.
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