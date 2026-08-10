Andrea Stella denkt dat de concurrenten in de Formule 1 na de zomerstop serieus rekening moeten houden met de dadendrang van zijn renstal. De Italiaan waarschuwt dat het team na de recente overwinning in Hongarije de jacht op nieuwe successen heeft geopend.

Hoewel de Britse formatie een moeizame start van het huidige seizoen kende, lijkt de weg omhoog inmiddels definitief te zijn ingezet. Na een intensieve titelstrijd vorig jaar liep het team aanvankelijk achter de feiten aan, maar een omvangrijk updatepakket bracht daar vlak voor de zomerstop verandering in. Dit resulteerde direct in een overwinning voor Lando Norris op de Hungaroring, waarmee de renstal uit Woking momenteel de derde plaats in het constructeurskampioenschap bezet.

Artikel gaat verder onder video

Momentum vasthouden

Stella hoopt bij Sky Sports de stijgende lijn na de zomerstop door te trekken en benadrukt dat de zege in Boedapest het team het nodige vertrouwen heeft gegeven. "Als we het seizoen kunnen voortzetten zoals we in Boedapest deden, kunnen we nog steeds heel wat bereiken", stelt de teambaas. "In het eerste deel van het seizoen hadden we het op dit vlak zwaarder dan verwacht, maar ik geloof dat we de afgelopen jaren hebben laten zien dat we, zodra we momentum hebben opgebouwd, in staat zijn om dat vast te houden", aldus de Italiaan.

Nieuwe prijzenkast

De achterstand op koploper Mercedes is momenteel aanzienlijk, maar Stella weigert de handdoek in de ring te gooien en gebruikt het recente succesverleden als motivatie voor zijn personeel. "Natuurlijk is het gat in beide kampioenschappen groot, maar we herinneren ons de les van vorig jaar nog goed", legt hij uit. "Ik vertel het team immers altijd dat als we een nieuwe prijzenkast hebben neergezet in het McLaren Technology Centre om de nieuwe, recente trofeeën in onder te brengen, we de plicht hebben om ons uiterste best te doen om deze te blijven vullen."

Gerelateerd