close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Credit for photo: Red Bull Content Pool

'Red Bull overweegt 'uitleenbeurt' Tsolov aan Cadillac: stoeltje Lawson daarmee gered'

Credit for photo: Red Bull Content Pool — Foto: © IMAGO

'Red Bull overweegt 'uitleenbeurt' Tsolov aan Cadillac: stoeltje Lawson daarmee gered'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Red Bull Racing overweegt om Formule 2-klassementsleider Nikola Tsolov voor het seizoen 2027 uit te lenen aan het team van Cadillac. Deze opvallende constructie zou betekenen dat Liam Lawson zijn stoeltje bij Visa Cash App RB voor volgend jaar kan behouden.

De Oostenrijkse renstal zoekt naar een oplossing omdat de Bulgaar bezig is aan een indrukwekkend debuutseizoen in de opstapklasse en bij een kampioenschap niet mag aanblijven in de Formule 2. Tsolov, ook wel bekend als "De Bulgaarse Leeuw", rijdt dit jaar voor Campos Racing en voert het kampioenschap aan met een voorsprong van twintig punten op Alpine-junior Gabriele Mini. De jonge coureur heeft dit seizoen al zes overwinningen geboekt, waarmee hij het record van Oscar Piastri heeft geëvenaard. Hoewel eerdere geruchten suggereerden dat Tsolov al een contract op zak had voor een zitje bij de zusterploeg van Red Bull, werd dit snel tegengesproken. Wel gaf teambaas Alan Permane eerder aan dat de F2-coureur de voornaamste kandidaat is voor een promotie. "Next in line", zo omschreef de teambaas de positie van het talent.

Cadillac biedt mogelijk uitkomst

Omdat Lawson momenteel uitstekend presteert en met 43 punten de negende plaats in het wereldkampioenschap bezet, kijkt de leiding van Red Bull nu naar alternatieven voor Tsolov. Volgens de Spaanse sportkrant MARCA wordt de optie bestudeerd om de negentienjarige coureur tijdelijk bij Cadillac te stallen. De Amerikaanse renstal maakt dit jaar zijn debuut in de koningsklasse met veteranen Sergio Perez en Valtteri Bottas, maar staat momenteel puntloos onderaan in het constructeurskampioenschap. Binnen de paddock klinken geluiden dat minimaal één van deze twee ervaren krachten het team na dit seizoen alweer gaat verlaten. Vooral Perez wordt in verband gebracht met een overstap naar Aston Martin, Alpine of Williams.

Redding Lawson

Een vertrek van de Mexicaan bij Cadillac zou de deur wagenwijd openzetten voor het Formule 1-debuut van Tsolov in 2027. Voor Lawson zou dit een reddingsboei betekenen. De Nieuw-Zeelander vormt momenteel een rijdersduo met de Britse rookie Arvid Lindblad bij Visa Cash App RB, maar heeft nog geen officiële zekerheid voor volgend jaar. Mocht Red Bull de Bulgaarse koploper uit de Formule 2 inderdaad elders onderbrengen, dan lijkt de weg vrij voor Lawson om ook in 2027 voor de formatie uit Faenza uit te komen.

Gerelateerd

Red Bull Racing Liam Lawson Racing Bulls Nikola Tsolov

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen-privéjetaccount plotseling uit de lucht gehaald na relletje

Verstappen-privéjetaccount plotseling uit de lucht gehaald na relletje

  • 36 minuten geleden
  • 1
Montoya vermoedt dat Verstappen helemaal niet weg wil: "Het draait altijd om geld!"

Montoya vermoedt dat Verstappen helemaal niet weg wil: "Het draait altijd om geld!"

  • 7 augustus 2026 14:34
  • 11
'Verstappen geeft Red Bull nog geen jawoord, McLaren wacht beslissing af'

'Verstappen geeft Red Bull nog geen jawoord, McLaren wacht beslissing af'

  • 7 augustus 2026 06:59
  • 10
'Red Bull nog steeds geïnteresseerd in Bearman': "Hij kan niet bij Haas blijven"

'Red Bull nog steeds geïnteresseerd in Bearman': "Hij kan niet bij Haas blijven"

  • 6 augustus 2026 17:51
Verstappen bescheiden over Dutch GP: 'Hoef daar niet de credits voor te krijgen'

Verstappen bescheiden over Dutch GP: 'Hoef daar niet de credits voor te krijgen'

  • Gisteren 20:39
F2-leider Tsolov mikt op Racing Bulls-zitje: 'Moet gewoon blijven doen wat ik doe'

F2-leider Tsolov mikt op Racing Bulls-zitje: 'Moet gewoon blijven doen wat ik doe'

  • Gisteren 11:04

Net binnen

10:45
Babynieuws bij de Schumachers: neef van Michael verwacht eerste kindje
10:09
Verstappen-privéjetaccount plotseling uit de lucht gehaald na relletje
09:30
Martin Garrix tot Snollebollekes: deze artiesten treden op tijdens Dutch Grand Prix
08:44
George Russell kondigt verloving aan: Mercedes-coureur vraagt vriendin ten huwelijk
06:59
F1 Driver Of The Day 2026: alle verkiezingen van eerste seizoenshelft op een rijtje
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special Special

Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special

Gisteren 07:38
Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ foefje van de zilverpijlen

Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ

8 augustus 2026 19:37 19
De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land GP in het 'verkeerde' land

De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land

8 augustus 2026 16:27
Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie Autosport in de zomerstop

Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie

8 augustus 2026 10:04
Ontdek het op Google Play
x