Red Bull Racing overweegt om Formule 2-klassementsleider Nikola Tsolov voor het seizoen 2027 uit te lenen aan het team van Cadillac. Deze opvallende constructie zou betekenen dat Liam Lawson zijn stoeltje bij Visa Cash App RB voor volgend jaar kan behouden.

De Oostenrijkse renstal zoekt naar een oplossing omdat de Bulgaar bezig is aan een indrukwekkend debuutseizoen in de opstapklasse en bij een kampioenschap niet mag aanblijven in de Formule 2. Tsolov, ook wel bekend als "De Bulgaarse Leeuw", rijdt dit jaar voor Campos Racing en voert het kampioenschap aan met een voorsprong van twintig punten op Alpine-junior Gabriele Mini. De jonge coureur heeft dit seizoen al zes overwinningen geboekt, waarmee hij het record van Oscar Piastri heeft geëvenaard. Hoewel eerdere geruchten suggereerden dat Tsolov al een contract op zak had voor een zitje bij de zusterploeg van Red Bull, werd dit snel tegengesproken. Wel gaf teambaas Alan Permane eerder aan dat de F2-coureur de voornaamste kandidaat is voor een promotie. "Next in line", zo omschreef de teambaas de positie van het talent.

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Cadillac biedt mogelijk uitkomst

Omdat Lawson momenteel uitstekend presteert en met 43 punten de negende plaats in het wereldkampioenschap bezet, kijkt de leiding van Red Bull nu naar alternatieven voor Tsolov. Volgens de Spaanse sportkrant MARCA wordt de optie bestudeerd om de negentienjarige coureur tijdelijk bij Cadillac te stallen. De Amerikaanse renstal maakt dit jaar zijn debuut in de koningsklasse met veteranen Sergio Perez en Valtteri Bottas, maar staat momenteel puntloos onderaan in het constructeurskampioenschap. Binnen de paddock klinken geluiden dat minimaal één van deze twee ervaren krachten het team na dit seizoen alweer gaat verlaten. Vooral Perez wordt in verband gebracht met een overstap naar Aston Martin, Alpine of Williams.

Redding Lawson

Een vertrek van de Mexicaan bij Cadillac zou de deur wagenwijd openzetten voor het Formule 1-debuut van Tsolov in 2027. Voor Lawson zou dit een reddingsboei betekenen. De Nieuw-Zeelander vormt momenteel een rijdersduo met de Britse rookie Arvid Lindblad bij Visa Cash App RB, maar heeft nog geen officiële zekerheid voor volgend jaar. Mocht Red Bull de Bulgaarse koploper uit de Formule 2 inderdaad elders onderbrengen, dan lijkt de weg vrij voor Lawson om ook in 2027 voor de formatie uit Faenza uit te komen.

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