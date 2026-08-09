Volgens Nikola Tsolov, de huidige leider in het Formule 2-kampioenschap, zou hij zonder problemen de overstap naar de Formule 1 kunnen maken. De negentienjarige coureur uit het opleidingsprogramma van Red Bull heeft inmiddels een goede indruk achtergelaten bij Racing Bulls. Daarmee lijkt de Bulgaar een serieuze kandidaat te worden voor een zitje voor volgend seizoen, wat mogelijk ten koste gaat van de huidige coureur Liam Lawson.

Tsolov domineert momenteel de opstapklasse en voert het kampioenschap aan met 167 punten namens Campos Racing. Met zes overwinningen dit seizoen, waaronder een dubbelslag op Silverstone, staat hij 20 punten voor op zijn naaste belager Gabriele Minì. Hoewel Racing Bulls heeft bevestigd dat het talent op de radar staat voor een eventuele promotie, is hem verteld dat er nog geen concrete gesprekken zijn gevoerd. "Nog niets, helaas", laat hij optekenen over zijn toekomst. "Maar het is nog vroeg. Ik denk dat we eerst de zomerstop door moeten komen. Ik moet gewoon blijven doen wat ik doe."

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Indruk in de simulator

Voormalig Formule 1-coureur en analist Anthony Davidson wist onlangs te melden dat technici van Racing Bulls enorm onder de indruk waren van Tsolov na een eerdere samenwerking. De koploper uit de Formule 2 bevestigt bij Sky Sports F1 dat hij inmiddels virtuele meters voor de renstal heeft gemaakt. "Ik heb al één dag in de simulator op de fabriek gedaan. Dat is eigenlijk alles wat ik heb gedaan." Toch kijkt hij daar met een positief gevoel op terug. "Het voelde heel goed. Het voelde heel natuurlijk om de auto te besturen, om eerlijk te zijn." "Als je uit de Formule 2 komt, voelt alles vrij makkelijk omdat je veel downforce hebt. Maar ik weet zeker dat het in het echt veel moeilijker is. Dus als ik me daar goed op voorbereid, levert me dat vast een voorsprong op."

Situatie rondom Lawson

De mogelijke komst van 'De Bulgaarse Leeuw' werpt een schaduw over de toekomst van Lawson. De Nieuw-Zeelander rijdt momenteel een constant seizoen en bezet met 43 punten de negende plaats in het wereldkampioenschap. Samen met zijn achttienjarige teamgenoot Arvid Lindblad heeft hij Racing Bulls naar de vijfde plek in het constructeurskampioenschap geholpen. Toch heeft Lawson nog altijd geen zekerheid over een contractverlenging. Zelf verwacht de coureur dat er binnenkort meer duidelijkheid komt. "Dat gesprek vindt normaal gesproken rond de zomerstop plaats. Dus ik weet zeker dat daar discussies over zullen zijn", aldus Lawson in gesprek met PlanetF1.com.

Klaar voor de stap

Mocht de kans zich voordoen, dan twijfelt Tsolov er niet aan dat hij klaar is voor het hoogste niveau. Vorig jaar deelde hij de grid nog kortstondig met Lindblad, die inmiddels zijn debuut in de koningsklasse heeft gemaakt. "Natuurlijk ben ik zelfverzekerd, want ik treed in hun voetsporen. Je wil altijd geloven dat je de beste bent in wat je doet en dat probeer ik dit jaar te laten zien." De leider in het Formule 2-kampioenschap blijft voorlopig gefocust op zijn huidige prestaties, in de hoop daarmee een promotie af te dwingen. "Ik twijfel er niet aan dat als alles op deze manier doorgaat, ik zeker een keer een kans krijg." "Met de wetenschap van wat ik tot nu toe heb gedaan, denk ik dat ik me goed zou moeten kunnen aanpassen als ik de kans krijg."

Tsolov erkende daarnaast eerder al dat hij groot fan is van de twee Red Bull-kampioenen. Zo stipte hij Max Verstappen, maar ook Sebastian Vettel aan als zijn idolen. Hij kijkt nog altijd Formule 3-races van Verstappen terug om op die manier te leren van diens rijstijl.

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