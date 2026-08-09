Max Verstappen heeft plannen om in de toekomst een eigen museum te openen. De viervoudig wereldkampioen denkt momenteel na over een geschikte locatie voor het project, dat als inspiratiebron moet dienen voor de jeugd, zo laat de F1-coureur van Red Bull Racing weten.

Eerder dit jaar sloten de fysieke fanshops van Verstappen in Swalmen en Batavia Stad definitief hun deuren vanwege een nieuwe, wereldwijde merchandisedeal. Hierdoor zijn historische pronkstukken, zoals zijn allereerste kart, de Toro Rosso STR10 uit zijn debuutjaar en de Red Bull RB12 waarmee hij in Spanje zijn eerste overwinning boekte, momenteel niet meer voor het publiek te bezichtigen. Deze objecten liggen nu in de opslag, mogelijk in afwachting van een plek in een museum, als zo'n museum er natuurlijk komt.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen geïnspireerd door Alonso-museum

Voor de invulling van zijn eigen tentoonstelling kijkt Verstappen naar het voorbeeld van Fernando Alonso. De Spanjaard beschikt in zijn thuisregio Asturië over een uitgestrekt complex. "Ik denk na over waar het zou moeten komen. Uiteindelijk zou ik graag zoiets willen", vertelt Verstappen in gesprek met Formule1.nl. "Fernando Alonso heeft dat ook in Spanje. Ik vind dat heel mooi, met alle auto's, alle Formule 1-auto's. Misschien is het een bron van inspiratie en motivatie voor jonge kinderen", zo klinkt het.

Het museum van Alonso in Llanera herbergt inmiddels meer dan vierhonderd unieke stukken uit de loopbaan van de tweevoudig wereldkampioen. Naast een collectie karts en bolides uit onder meer de Formule 1, de Indy 500 en de Dakar Rally, beschikt het terrein ook over zowel een outdoor als een recent geopende indoor kartbaan. Alonso heeft bij teams waarvoor hij heeft gereden en momenteel voor rijdt, in dit geval Aston Martin, een contractuele clausule bedongen waardoor hij na elk seizoen een exemplaar van zijn raceauto aan zijn persoonlijke collectie mag toevoegen.

Hoewel de wens voor een soortgelijk Verstappen-complex nu officieel is uitgesproken, zijn er nog geen formele aanvragen ingediend.