Volgens Nikolas Tombazis, het hoofd van de single seater-afdeling van de FIA, is er goede vooruitgang geboekt met de nieuwe Formule 1-chassis, al wordt dat momenteel overschaduwt door de kritiek op de power units. De topman stelt echter dat het werk nog niet af is en streeft ernaar om de auto's in de toekomst nog eens tachtig kilogram lichter te maken.

Met de introductie van de reglementen voor dit seizoen is de minimummassa vastgesteld op 768 kilogram, wat een afname van 32 kilogram betekent ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast is de wielbasis twintig centimeter korter en zijn de auto's tien centimeter smaller geworden. De langlopende trend van steeds zwaarder en groter wordende wagens is daarmee eindelijk doorbroken. "Dit is denk ik de eerste keer dat Formule 1-auto's lichter zijn geworden sinds waarschijnlijk het jaar 2000, zou ik in ieder geval zeggen, of misschien eerder", aldus Tombazis tegenover Autosport.

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Uitdaging voor de coureurs

De FIA wilde met de nieuwe regels tevens voorkomen dat de wagens te eenvoudig te besturen zouden zijn. "Ze zijn nog steeds vrij moeilijk te besturen voor de coureurs, wat volgens mij goed is, dat het niet zomaar auto's zijn die iedereen kan besturen", benadrukt Tombazis. Hij voegt daaraan toe dat de beste coureurs ter wereld niet in een bolide moeten rijden die te makkelijk is. "Ik denk dat als we de 22 beste coureurs ter wereld hebben, we ook auto's moeten hebben die niet bepaald makkelijk te besturen zijn voor mijn oma." Wel is de rijhoogte iets verhoogd, waardoor de bolides minder meedogenloos zijn dan vorig seizoen, toen ze met het groundeffect extreem laag en stijf moesten worden afgesteld.

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Tombazis wil nog een aanzienlijke stap zetten

Een ander belangrijk speerpunt van de FIA was het verbeteren van de mogelijkheid om elkaar te volgen op de baan. Het effect van vuile lucht is inmiddels afgenomen tot het niveau van het eerste jaar onder de vorige reglementen. "Ik geloof dat we op een vergelijkbaar punt zijn als aan de start van het kampioenschap van 2022, maar ik denk dat het dit jaar iets robuuster is", legt de Griekse engineer uit. Waar renstallen in het verleden het aerodynamische concept wisten te compromitteren met slimme oplossingen, is dat nu nog niet gebeurd. "We hebben daarvan geleerd en ik denk en hoop dat er geen vergelijkbaar probleem is."

Hoewel de coureurs de iets compactere en lichtere chassis waarderen, is de uiteindelijke doelstelling van de FIA nog niet bereikt. Voor de volgende set reglementen, die gepland staan voor 2031 of bij voldoende steun al in 2030, wil de bond nog een grote stap zetten. "Is dit waar ik zou willen dat we staan? Nee. Ik zou graag zien dat we in de toekomst nog eens tachtig kilo lichter zijn, en misschien nog steeds een beetje korter en kleiner. We willen in de toekomst nog een stap maken qua hoe licht de auto voelt; qua gewicht een aanzienlijke stap."

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