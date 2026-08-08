De Formule 1 keert in de toekomst absoluut terug naar Duitsland, zo heeft Stefano Domenicali bevestigd. Volgens de CEO van de koningsklasse is het niet langer de vraag of, maar wanneer de Grand Prix van Duitsland weer op de kalender verschijnt. Tegelijkertijd is de concurrentie echter moordend: locaties in Rwanda, Thailand, Zuid-Afrika en Argentinië zouden ook op een felbegeerd plekje azen.

Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers van eigenaar Liberty Media liet Domenicali weinig aan de verbeelding over. De CEO van de Formula One Group stelde dat een terugkeer van de Duitse race zeker weten gaat gebeuren. De drang om terug te keren naar de Europese grootmacht wordt sterk gedreven door de aanwezigheid van grote autofabrikanten. Naast Mercedes is sinds dit seizoen ook Audi als volledig fabrieksteam actief in de sport. Met de ervaren Nico Hülkenberg in de gelederen heeft de komst van Audi de roep om een thuisrace op de Duitse markt flink aangewakkerd.

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Domenicali ziet comeback Hockenheim "zeker gebeuren"

Hoewel de intenties luid en duidelijk zijn, temperde Domenicali de verwachtingen voor de zeer korte termijn. Er moet nog veel werk worden verzet en een onmiddellijke terugkeer is nog niet aan de orde, al is de Formule 1 momenteel wel op zoek naar een potentiële wedstrijd. "Ik denk dat Duitsland wil dat we op de middellange termijn nadenken of ze kunnen terugkeren op de kalender ... Maar het gaat zeker gebeuren", aldus de Italiaanse bestuurder. De Hockenheimring ondergaat momenteel een modernisering van zo'n 250 miljoen euro, waarbij onder meer een nieuw hotel en een innovatiecampus worden gebouwd.

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Wereldwijde interesse zet druk op andere circuits

Duitsland is echter lang niet de enige kaper op de kust. Volgens Sky Sports F1 maken ook Rwanda met een mogelijk stratencircuit in Kigali of een permanent circuit nabij de hoofdstad, Thailand, het Zuid-Afrikaanse Kyalami en de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires een serieuze kans op een Grand Prix. In Thailand heeft de regering inmiddels groen licht gegeven voor een miljardeninvestering in een stratencircuit in Bangkok, terwijl het Autódromo Oscar y Juan Gálvez in Argentinië momenteel wordt gemoderniseerd. Ook voor Kyalami liggen er goedgekeurde plannen klaar om het circuit naar de vereiste Grade 1-status te tillen.

Omdat Liberty Media en de FIA vasthouden aan een maximum van 24 races per seizoen, zal een toevoeging van deze nieuwe of terugkerende markten sowieso ten koste gaan van bestaande evenementen. Er staan namelijk al 24 Grands Prix onder contract voor 2027 én 2028.

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