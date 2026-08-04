We zijn alweer bijna halverwege de zomerstop! En in deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

Aston Martin is niet alleen bezig met flinke ontwikkelingen aan de huidige auto, maar ook in de fabriek. Naar verluidt gaat Tom McCullough na lange dienst afscheid nemen, terwijl Jonathan Wheatley binnenkort juist zou worden aangenomen. De FIA heeft ondertussen officieel de eerder aangekondigde Grand Prix van Bahrein in Maleisië toegevoegd aan de F1-kalender en tevens de starttijd bekendgemaakt. Ondertussen laat Justin Marks, de eigenaar van NASCAR-team Trackhouse, weten dat er gesprekken lopen met Max Verstappen, en lanceert regerend wereldkampioen Lando Norris vernietigende kritiek over de huidige gang van zaken in de Formule 1.

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'Aston Martin ziet oudgediende na dertien jaar vertrekken'

Volgens PlanetF1 neemt Aston Martin aan het einde van 2026 afscheid van één van de oudgedienden binnen de renstal. Het gaat om Tom McCullough, die tot voor kort de functie van performance director bekleedde en na dertien jaar dienstverband de deur achter zich dichttrekt. De ervaren engineer was één van de steunpilaren van het team dat in 2014 aansloot bij de renstal, destijds nog onder de naam Force India. Lees hier het hele artikel over het vertrek van Tom McCullough.

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'Wheatley richting Aston Martin, maar vertrek bij Audi nog niet rond'

Het begint er steeds meer op te lijken dat voormalig Audi-teambaas Jonathan Wheatley zich zal aansluiten bij Aston Martin. PlanetF1 meldt dat Wheatley nog altijd met Audi onderhandelt over zijn vertrek, waarna hij bij het team van Adrian Newey zou tekenen. Wheatley vertrok dit seizoen al na twee races bij het Duitse team, waarbij Audi aangaf dat daar persoonlijke redenen aan ten grondslag lagen. Lees hier het hele artikel over de toekomst van Jonathan Wheatley.

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Antonelli kreeg duidelijke waarschuwing van vader na GP België: "Ik draai je nek om"

Hoewel Kimi Antonelli doorgaans vol lof is over zijn vader, die hem in zijn racecarrière tot nu toe telkens heeft bijgestaan, onthult de klassementsleider dat Antonelli senior ook niet vies is van wat kritiek. Na de vele track limits in België was de maat voor hem vol. "Ik denk dat jullie wel weten dat ik soms graag iets te veel van de baan gebruik. Het is iets waar ik aan probeer te werken. Als ik terugdenk aan Spa en de track limits, moet ik toegeven dat ze echt absurd waren", begon de Mercedes-coureur tegenover FormulaPassion te vertellen. Lees hier het hele artikel over de waarschuwing van Marco Antonelli.

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FIA lanceert geüpdatete kalender voor tweede helft van Formule 1-seizoen

De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft de Formule 1-kalender van na de zomerstop een officiële update gegeven. De eerder aangekondigde Grand Prix in Maleisië is nu toegevoegd, en hiermee is de starttijd van 15:00 uur lokale tijd, 9:00 uur Nederlandse tijd, bekendgemaakt. Maar ondertussen blijven er vraagtekens hangen boven de races in Qatar en Abu Dhabi. Lees hier het hele artikel over de F1-kalender van 2026.

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NASCAR-teameigenaar bevestigt gesprekken met Verstappen: "Het staat zeker op zijn radar"

Justin Marks sluit niet uit dat Max Verstappen in de toekomst een gastrace in de NASCAR Cup Series rijdt. De teambaas van Trackhouse, de formatie die tevens leiding geeft over Project 91, bevestigt dat er via Red Bull al gesprekken zijn gevoerd met de Formule 1-coureur, al vormen de huidige motorleveranciers nog een obstakel. "Het interessante aan Project 91 is dat het voor ons een mechanisme binnen het bedrijf is om nieuwe merken in de sport te introduceren, ze de kans te geven om in NASCAR te stappen en onderdeel te zijn van een groot verhaal", vertelt hij bij SPEED with Harvick and Buxton. Hij wijst daarbij op de eerdere succesvolle deelnames van coureurs uit andere disciplines, zoals Kevin Magnussen die in juni in San Diego in actie kwam. Lees hier het hele artikel over gesprekken tussen Max Verstappen en NASCAR-team Trackhouse.

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Norris gaat vernietigend tekeer tegen F1: "Coureurs hebben heel, heel weinig te zeggen"

Regerend wereldkampioen Lando Norris heeft onomwonden kritiek geuit op de leiding van de Formule 1. De coureur van McLaren stelt dat de sportieve kant momenteel ondergeschikt is gemaakt aan het financiële plaatje bij het opstellen van de nieuwe reglementen voor dit seizoen. "Het is zonde dat de Formule 1 tegenwoordig te veel wordt geleid door het feit dat het een bedrijf is en niet door de vraag hoe je de sport zo goed mogelijk kunt maken", aldus de Brit tegenover The Guardian. Volgens hem draait alles momenteel om winstmaximalisatie. "Het gaat erom hoe je als bedrijf de meeste omzet kunt draaien en dat is gewoon niet hoe het simpelweg zou moeten zijn." Lees hier het hele artikel over de kritiek van Lando Norris op de Formule 1.

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Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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