F1-teams gaven personeel extra rust voor 'extreem zware' seizoensslot
F1-teams gaven personeel extra rust voor 'extreem zware' seizoensslotMaak ons je Google-favoriet
Verschillende Formule 1-teams hebben hun personeel in april volledig vrijaf gegeven, nadat de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië in het voorjaar werden afgelast. De renstallen waarschuwden hun medewerkers daarbij direct dat er na de huidige zomerstop een extra druk seizoen op het programma zou staan, en dat blijkt nu dus te kloppen.
Door het uitbreken van een conflict tussen Iran en Israël en de Verenigde Staten konden de twee races in het Midden-Oosten eerder dit jaar geen doorgang vinden. Hierdoor ontstond er een onverwachte leemte op de kalender. In plaats van de medewerkers in deze periode aan het werk te houden in de fabriek, werd er bij meerdere teams besloten om de deuren tijdelijk te sluiten. Er werd door het fabriekspersoneel zodoende helemaal niet gewerkt. Dit meldt de doorgaans betrouwbare F1-journalist Chris Medland.
Loodzwaar schema voor de boeg in het najaar
Deze onverwachte rustperiode kwam echter wel met een duidelijke boodschap over het restant van het kampioenschap, namelijk met de waarschuwing dat er later in het seizoen een zwaardere periode aan zou komen. Deze waarschuwing vanuit de teams is te verklaren door de overvolle kalender die dit najaar wacht. De race in Saoedi-Arabië is definitief geschrapt, maar de Grand Prix van Bahrein is verplaatst naar begin oktober en wordt verreden op het Sepang International Circuit in Maleisië. Hierdoor ontstaat er een loodzwaar schema voor de boeg.
Eerst is er een doubleheader op Monza en de Madring. Na één week rust volgt er een tripleheader van Azerbeidzjan, Maleisië en Singapore. Vervolgens is er weer één week rust voor de volgende tripleheader van de Verenigde Staten, Mexico-Stad en São Paulo. Voor de laatste tripleheader van Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi is er ook weer maar één week rust.
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