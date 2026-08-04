Carlos Sainz twijfelt momenteel openlijk over zijn toekomst bij het team van Williams. De 31-jarige coureur bevindt zich inmiddels in zijn tweede contractjaar bij de renstal, maar overweegt of hij zijn verbintenis wel wil verlengen. De Madrileen is daarom voornemens om deze zomerstop te gebruiken om met teambaas James Vowles in gesprek te gaan over de te varen koers en zijn eigen positie binnen het project.

De twijfels van Sainz komen voort uit de zwaar tegenvallende prestaties van Williams gedurende dit Formule 1-seizoen. Waar de formatie vorig jaar nog verrassend als vijfde eindigde in het constructeurskampioenschap en Sainz twee podiumplaatsen wist te veroveren, is het team door de nieuwe technische reglementen ver teruggevallen. De huidige FW48-bolide kampt met overgewicht en komt overduidelijk snelheid tekort ten opzichte van de concurrentie. Hierdoor staat Williams momenteel op een teleurstellende negende plaats met slechts elf verzamelde punten.

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Sainz zet Williams onder druk

"Eerlijk gezegd weet ik het niet. Ik kan geen datum noemen", antwoordde Sainz op de vraag bij Formula1.com wanneer hij bevestiging kon geven over zijn toekomst. "Ik heb altijd gezegd dat ik tot de zomer zou wachten om met mijn team om de tafel te gaan zitten, erover na te denken en met hen, met James en iedereen, te praten over de toekomst van het team en mijn toekomst daarin. Ik verwacht dat we in de zomer een beslissing zullen nemen en de situatie beter zullen bekijken. De exacte timing weet ik niet."

Sainz steekt zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. "Ik denk dat het geen geheim is dat mijn verwachtingen, of de tijdlijn die ik heb ingeslagen om weer een race te winnen, met Williams als dé plek om dat te doen, met een jaar of twee zijn vertraagd. [Mijn toekomst] hangt af hoe snel we ons uit deze situatie kunnen herstellen."

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Aston Martin of Audi?

Hoewel het contract dat in 2024 werd getekend een vaste looptijd heeft tot eind dit jaar met een optie voor de seizoenen daarna, draait de geruchtenmolen over een vroegtijdig vertrek inmiddels op volle toeren. Er wordt in de paddock veelvuldig gesproken over prestatie-gerelateerde ontsnappingsclausules. Teambaas Vowles ontkende de aanwezigheid van dergelijke voorwaarden destijds stellig, maar er zijn suggesties dat de huidige negende plaats in de tussenstand Sainz wel degelijk de mogelijkheid biedt om elders te kijken voor de toekomst, zoals Audi en Aston Martin.

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