Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff is er geen reden tot paniek na de overwinning van Lando Norris tijdens de Grand Prix van Hongarije. De Oostenrijker stelt dat de zege van McLaren geen verrassing mocht heten en weigert zich zorgen te maken over de recente opmars van de concurrent.

Hoewel Mercedes het seizoen ijzersterk begon en coureurs Kimi Antonelli en George Russell de eerste zes races allemaal wisten te winnen, heeft McLaren de laatste tijd het momentum te pakken. Op de Hungaroring verzilverde Norris zijn poleposition, wat alweer de derde opeenvolgende zege voor de renstal uit Woking op dit circuit betekende. Desondanks gaat Antonelli momenteel soeverein aan de leiding in het wereldkampioenschap en heeft Mercedes een ruime voorsprong van 72 punten op achtervolger Ferrari in de strijd bij de constructeurs.

Artikel gaat verder onder video

Geen verrassing voor Mercedes

Wolff benadrukt dat het circuit in Boedapest van oudsher goed bij de wagen van McLaren past, waardoor de uitslag volgens hem in de lijn der verwachting lag. Antonelli moest in Hongarije genoegen nemen met de derde plaats, achter Norris en Max Verstappen. "Als je aan AI vraagt wie de favoriet is in Boedapest, dan zal de AI McLaren zeggen", aldus Wolff. "Ze waren hier de afgelopen jaren het dominante team, ik geloof dat het vorig jaar een één-twee was of iets dergelijks. Dus het is absoluut een van de goede circuits voor hen, en niet heel goed voor ons", verklaart de CEO van Mercedes.

Upgrades

Daarnaast wijst de teambaas op de wapenwedloop achter de schermen. Waar McLaren recentelijk flink heeft geïnvesteerd in nieuwe onderdelen en in Hongarije zelfs een innovatieve achtervleugel testte, wacht Mercedes nog op een volgend groot updatepakket. "Ik denk dat zij absoluut een stap hebben gezet, ze doen mee om de prijzen", erkent Wolff. "Wij hebben al een tijdje geen upgrade meegebracht, en je kunt zien dat dit ook in de toekomst een ontwikkelingsstrijd gaat worden", voegt de Oostenrijker daaraan toe. "We moeten oppassen dat we niet doorslaan van de gedachte dat iedereen plotseling competitief is, naar dat een team plotseling niet meer competitief is", besluit hij.

Gerelateerd