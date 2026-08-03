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Newey, socials

Adrian Newey hakt knopen door bij Aston Martin en wil blamage van eerder voorkomen

Newey, socials — Foto: © IMAGO

Adrian Newey hakt knopen door bij Aston Martin en wil blamage van eerder voorkomen

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Adrian Newey is bij Aston Martin al volop bezig met de fundamentele keuzes voor de AMR27, de bolide voor het Formule 1-seizoen van 2027. De Managing Technical Partner en grootaandeelhouder wil voorkomen dat de renstal uit Silverstone opnieuw onder de enorme tijdsdruk komt te staan die de ontwikkeling van voorgaande projecten kenmerkte.

Aston Martin kende de nodige uitdagingen in de aanloop naar het huidige tijdperk. Zo liep de ontwikkeling van de AMR26 vertraging op door de gefaseerde ingebruikname van de nieuwe windtunnel op de AMR Technology Campus. Dit leidde tot een intensief ontwikkeltraject om de aerodynamische achterstand in te halen. Om een herhaling van dergelijke scenario's te voorkomen, bevindt het project voor 2027 zich momenteel al in de cruciale opstartfase. Op de vraag of het werk aan de toekomstige auto daadwerkelijk is begonnen, is de Britse topontwerper duidelijk. "Ja, we bevinden ons in de vroege onderzoeksfase", aldus Newey over de status van de AMR27.

Vroege productiestart moet tijdsdruk wegnemen

De voormalig technisch directeur van Red Bull Racing legt uit dat het momenteel draait om de grote architecturale beslissingen die de basis van de auto vormen. "Waar we de motor in de wielbasis plaatsen, hoe we het chassis positioneren, en de fundamentele keuzes die invloed hebben op onderdelen met een lange doorlooptijd", verklaart de technisch leider van het team van Fernando Alonso en Lance Stroll. De integratie van de nieuwe Honda-krachtbron en de specifieke vorm van de versnellingsbak spelen hierbij een cruciale rol voor de verpakking van de auto. "We kijken naar concepten voor de voor- en achterwielophanging, de vorm van de versnellingsbak – al die dingen die de aerodynamica sterk beïnvloeden", voegt hij daaraan toe.

Veel eerder

Het hoofddoel is om het ontwerp van de AMR27 aanzienlijk eerder vrij te geven voor productie dan in voorgaande jaren het geval was. "Een belangrijk doel is om de auto voor '27 veel eerder in het proces vrij te geven voor productie, zodat we niet iedereen onder dezelfde druk zetten als we dit jaar hebben gehad", stelt Newey. "Dat zou ons in staat moeten stellen om gewicht, stijfheid en details veel effectiever te optimaliseren", klinkt het over de technische ambities.

Ondanks de eerdere uitdagingen met de faciliteiten, kijkt Newey met veel vertrouwen naar de toekomst van de Britse renstal. De faciliteiten op de AMR Technology Campus in Silverstone, inclusief de hypermoderne windtunnel, zijn per augustus 2026 volledig operationeel en geïntegreerd in het ontwikkelingsproces. "Omdat we de afgelopen twaalf maanden als team effectief gedwongen zijn om snel volwassen te worden, bevinden we ons in een veel betere positie om te profiteren van de reglementswijzigingen dan een jaar geleden het geval zou zijn geweest", stelt hij. "We zijn nu een veel volwassener organisatie, en dat stemt me erg optimistisch over wat komen gaat", besluit Newey.

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