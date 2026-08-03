Franco Colapinto speelt onverwachts een sleutelrol in de huidige stoelendans op de rijdersmarkt voor volgend F1-zien. Flavio Briatore heeft de Argentijn namelijk naar verluidt laten weten dat hij voor 2027 op zoek moet naar een andere werkgever. Deze beslissing kan een kettingreactie veroorzaken waarbij ook Fernando Alonso en Carlos Sainz van team wisselen.

Volgens het Japanse autosport web bestaat er een reële kans dat Alonso in 2027 terugkeert bij Alpine. De 45-jarige Spanjaard beleeft momenteel een pittig jaar bij Aston Martin, waar hij ondanks de aanwezigheid van topontwerper Adrian Newey pas één WK-punt wist te scoren met de AMR26. De onderhandelingen tussen de routinier en de Franse renstal, die volgend jaar Gucci als titelsponsor verwelkomt, zouden de afgelopen maand in een stroomversnelling zijn geraakt.

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Briatore zet dominostenen in beweging

Omdat topteams zoals Mercedes, McLaren, Ferrari en Red Bull Racing hun huidige line-ups naar verwachting behouden, vinden de verschuivingen vooral plaats in de middenmoot. Briatore, de uitvoerend adviseur van Alpine, zou Colapinto inmiddels de wacht hebben aangezegd voor de komende jaargang. De coureur in pas zijn eerste volledige Formule 1-seizoen bezet momenteel de twaalfde plaats in het wereldkampioenschap met negentien punten. Mocht Alonso daadwerkelijk de overstap naar Alpine maken en het stoeltje van Colapinto overnemen, dan geldt Sainz als de belangrijkste kandidaat om de vrijgekomen plek bij Aston Martin in te vullen.

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Ontevreden Sainz met Williams om tafel

Een vertrek van Sainz bij Williams zou op zijn beurt weer de deur openen voor een overstap van Colapinto naar de Britse renstal. Daarmee zou de driehoek van deze silly season compleet zijn. Sainz liet onlangs in Boedapest weten dat hij nog geen knoop heeft doorgehakt over zijn toekomst. "Eerlijk gezegd weet ik niet wanneer dat zal zijn. Ik kan geen specifieke datum noemen", zo vertelde de Madrileen. "Zoals ik al eerder heb gezegd, ga ik wachten tot de zomer om met het team om de tafel te gaan zitten."

Colapinto kwam al eerder uit voor Williams, toen hij in 2024 de ontslagen Logan Sargeant verving. Aangezien het team uit Grove toen al in gesprek was met Sainz, werd de Argentijn op leenbasis bij Alpine neergezet.

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