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Liuzzi on Verstappen

FIA-steward Liuzzi looft 'oorlogsmachine' Verstappen: "Hij maakt het ons moeilijk"

Liuzzi on Verstappen — Foto: © IMAGO

FIA-steward Liuzzi looft 'oorlogsmachine' Verstappen: "Hij maakt het ons moeilijk"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Volgens voormalig Formule 1-coureur en huidig FIA-steward Vitantonio Liuzzi maakt Max Verstappen het werk voor de wedstrijdleiding bijzonder ingewikkeld. De Italiaan omschrijft de Red Bull Racing-coureur als een absolute oorlogsmachine die de grenzen van de reglementen tot in de kleinste details opzoekt.

Liuzzi maakt dit seizoen deel uit van het roulerende panel van wedstrijdcommissarissen van de FIA. In die officiële rol ziet hij van dichtbij hoe de viervoudig wereldkampioen zich in de felle duels mengt. Hoewel de Nederlander de zesde plaats in het wereldkampioenschap bezet, levert hij constante gevechten met de McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Vooral na de recente Grand Prix van Hongarije, waar Norris de overwinning opeiste en Verstappen als tweede over de streep kwam, staat het agressieve verdedigen en aanvallen van de Limburger weer volop in de schijnwerpers.

Oorlogsmachine

Wanneer hem wordt gevraagd of de ex-wereldkampioen preciezer te werk gaat dan andere coureurs op de grid, reageert Liuzzi stellig. "Nog meer dan wie dan ook. Max is wat dat betreft een oorlogsmachine", stelt de steward. "Als steward maakt Max het ons moeilijk. Wanneer we een incident moeten managen, weet hij altijd precies op de grens te zitten met zijn positionering", legt de Italiaan uit over de tactiek van de Red Bull-rijder. Volgens Liuzzi zorgt die specifieke rijstijl voor de nodige hoofdbrekens in de controlekamer van de FIA. "Het is allemaal lastig te analyseren met hem, omdat hij ons in een ongemakkelijke positie plaatst, terwijl andere incidenten heel vaak duidelijker en makkelijker te managen zijn", aldus Liuzzi.

Advies aan McLaren

De stewards heeft dan ook een duidelijk advies geformuleerd voor de directe concurrentie van McLaren. Gevraagd naar wat hij tegen Verstappen, Norris en Piastri zou zeggen als hij ze gezamenlijk zou toespreken, richt hij zich uitsluitend op het duo van de Britse renstal. "Niets, nou ja, vooral omdat hij toch niet naar je luistert. Het kan Verstappen niets schelen wat iemand anders zegt", doelt hij op de onverzettelijkheid van de Nederlander. "Ik zou Norris en Piastri vertellen om alle races terug te kijken, om te bestuderen wat Max doet. In elke race heeft hij ze in de problemen gebracht en weet hij alles in zijn voordeel te draaien", vervolgt Liuzzi zijn relaas.

Strategisch spel

De voormalig coureur benadrukt dat de concurrenten de vernieuwde FIA-richtlijnen beter moeten doorgronden om zich te kunnen wapenen tegen de acties van de Limburger. In het huidige seizoen van 2026 gelden er aangescherpte regels voor inhaalmanoeuvres, waarbij met name de positie van de vooras ten opzichte van de apex cruciaal is voor de beoordeling. "Ik zou ze vertellen om de reglementen rondom inhalen zorgvuldig te heranalyseren, te herzien en te bestuderen", stelt Liuzzi. Hij wijst erop dat de Nederlander dit strategische spel als geen ander beheerst. "Zelfs terwijl hij inhaalt of ingehaald wordt, denkt hij na over hoe hij zich moet positioneren zodat hij dat kan doen, en zo niet, in de fout zit", besluit de steward.

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