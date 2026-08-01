Croft ziet andere reden achter Verstappen-geklaag: "Andere motieven in het spel"
Croft ziet andere reden achter Verstappen-geklaag: "Andere motieven in het spel"Maak ons je Google-favoriet
David Croft denkt dat Max Verstappen mogelijk een vertrek bij Red Bull Racing aan het forceren is. De Engelsman vermoedt dat de aanhoudende klaagzangen van de viervoudig wereldkampioen een dubbele agenda hebben en dat zijn management bewust aanstuurt op een overstap naar McLaren. Dat laat de analist weten in de F1 Show-podcast van de Britse zender.
De speculaties over de toekomst van de Nederlander, die sinds zijn debuut een indrukwekkende staat van dienst heeft opgebouwd bij de hoofdmacht van de energiedrankfabrikant, nemen de laatste weken in hevigheid toe. Dat heeft alles te maken met de teleurstellende prestaties van de RB22, waardoor de coureur momenteel slechts de zesde plaats in het wereldkampioenschap bezet op de ranglijst. Omdat hij bij de start van de zomerstop niet in de top drie van het klassement staat, is er een prestatieclausule in zijn contract geactiveerd waardoor hij de Oostenrijkse renstal mag verlaten.
Frustraties over de boordradio
Tijdens het recente raceweekend in Hongarije kwamen de frustraties bij de Limburger weer meermaals duidelijk naar boven. Nadat hij in de kwalificatie voor de tweede keer dit seizoen in zijn laatste ronde spinde, haalde hij over de boordradio hard uit naar zijn team. "Vriend, de auto is aerodynamisch gewoon helemaal kapot, het wordt alleen maar erger en erger. Wat een grap. Wat een grap, eerlijk waar. Wat een kloteweekend", foeterde de coureur, die de race uiteindelijk wel als tweede afsloot. Croft vraagt zich, geciteerd door Motorsportweek hardop af of de felle kritiek puur over de auto gaat. "Wat is de onderliggende reden? Zit hier iets achter? Is er een oprecht probleem, of wil Max gewoon duidelijk maken dat hij niet tevreden is met waar hij nu zit?", stelt de commentator. Hij erkent wel dat de huidige wagen van Red Bull extreem lastig te besturen is. "Van wat ik begrijp, is de Red Bull een fatsoenlijke auto als hij in perfecte staat is. Maar bij een kleine afwijking, een beetje schade door een opspringend steentje of contact met de voorvleugel, is er niet veel voor nodig om hem uit balans te brengen", aldus Croft.
Andere motieven in het spel
Zodra die balans weg is, wordt de auto volgens de analist onvoorspelbaar. "En als hij uit balans is, wordt hij heel, heel moeilijk om te besturen. Het is constant balanceren op het randje. Als het goed is, is het heel erg goed. Als het een beetje slecht is, is het lelijk", legt hij uit. Toch gelooft de Engelsman dat er meer meespeelt bij de aanhoudende kritiek van de rijder. "Dat Max zo veel klaagde, constant gedurende die race, doet me vermoeden dat er andere motieven in het spel zijn. Wat die zijn, wie zal het zeggen?", vraagt Croft zich af. De commentator wijst daarbij specifiek naar de regerend constructeurskampioen uit Woking. "Proberen Max en zijn vertegenwoordigers, als een team samen, een weg uit Red Bull te forceren en misschien naar McLaren te gaan? Zou dat kunnen gebeuren? We blijven erover praten, maar we weten het antwoord niet", besluit hij.
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