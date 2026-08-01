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Toto Wolff in conversation with George Russell in the paddock

Wolff waarschuwt Russell en Antonelli voor 'giftig' scenario: 'Dan vervang ik ze'

Toto Wolff in conversation with George Russell in the paddock — Foto: © IMAGO
1 reactie

Wolff waarschuwt Russell en Antonelli voor 'giftig' scenario: 'Dan vervang ik ze'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Teambaas Toto Wolff heeft zijn coureurs George Russell en Kimi Antonelli een glasheldere waarschuwing gegeven: hij zal niet aarzelen om in te grijpen als hun onderlinge titelstrijd ontspoort. De Oostenrijker benadrukt dat een giftige rivaliteit binnen het team onacceptabel is en dat hij desnoods een van de rijders uit de auto haalt.

Halverwege het Formule 1-seizoen van 2026 voert Mercedes het constructeurskampioenschap soeverein aan met een voorsprong van 72 punten op Ferrari. Binnen de renstal strijden de ervaren Brit George Russell en het jonge Italiaanse talent Kimi Antonelli momenteel om de wereldtitel. Antonelli gaat tijdens de zomerstop, aan de leiding met 219 punten, terwijl Russell met 160 punten de derde plaats bezet. Die interne concurrentiestrijd roept herinneringen op aan de verhitte gevechten tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg in de periode tussen 2013 en 2016.

Geen tweede Hamilton-Rosberg

Wolff is vastberaden om een dergelijke verdeeldheid binnen de garage ditmaal te voorkomen. De CEO van Mercedes is helder over de consequenties als de sfeer verpest wordt. "Ik laat het niet toe", stelt de teambaas resoluut bij PlanetF1. "Dat gaat me nooit meer overkomen. Ik haal een coureur eruit als hij dat doet", aldus Wolff. Hoewel de spanningen na een felle strijd tijdens de Grand Prix van Canada inmiddels iets zijn bekoeld, blijft het ultimatum van kracht voor de tweede seizoenshelft van 2026.

Vertrouwen in Russell

Ondanks de achterstand van 59 punten op zijn teamgenoot, neemt Wolff het nadrukkelijk op voor Russell. De voormalig coureur van Williams kende eerder dit jaar de nodige tegenslag, waaronder een uitvalbeurt in Canada, een afgebroken wiel op Silverstone en problemen bij de start in Hongarije. "Als er iemand op achterstand staat die daarmee om kan gaan, dan is het George, want hij is een harde jongen", prijst hij de veerkracht van zijn coureur. Wolff twijfelt er dan ook niet aan dat Russell het tij kan keren in het restant van het wereldkampioenschap. "De besten zijn in staat om de boel om te draaien. Dus ik denk dat hij dat absoluut kan", besluit hij.

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