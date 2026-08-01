Verstappen maakt weer eens indruk met grote F1-kennis: "Nerd Verstappen"
Verstappen maakt weer eens indruk met grote F1-kennis: "Nerd Verstappen"Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen heeft de Formule 1-fans weer eens versteld doen staan met zijn uitzonderlijke feitenkennis. In een recent online fragment uit de populaire videoserie Grill the Grid wist de coureur van Red Bull Racing alle vragen correct te beantwoorden. Deze foutloze prestatie leverde de Nederlander op sociale media direct weer de stempel 'nerd' op.
De reputatie van de coureur op dit vlak is inmiddels wijdverbreid in de internationale sportmedia. De kennis van de Red Bull-rijder wordt daar vaak omschreven als encyclopedisch. De huidige nummer zes uit de WK-stand lepelt met speels gemak obscure statistieken en historische uitslagen op. Dit imago wordt steevast versterkt door zijn optredens in Grill the Grid, een quiz waarin de winnaar van de allereerste editie uit 2016 vaak tot de best presterende deelnemers behoort. Momenteel geniet de autocoureur van de zomerstop, na een uitdagende eerste seizoenshelft voor zijn team.
Verbazing over 'nerd Verstappen'
Op het platform X deelt iemand een bericht waarin de Formule 1-kenner wordt geprezen om zijn antwoorden. "Niet te geloven dat hij dit allemaal weet... Nerd Verstappen", zo schreef de fan op het sociale medium. De Formule 1 is traditiegetrouw rond deze zomerstop weer gestart met een nieuw seizoen van Grill the Grid. In deze online serie worden de huidige coureurs onderworpen aan diverse uitdagingen om hun kennis over de sport te testen. Aan het einde van de reeks wordt een kampioen gekroond op basis van verzamelde punten. In de afgelopen twee seizoenen ging Oscar Piastri er met de eindzege vandoor, nadat Carlos Sainz de titel in 2023 wist te veroveren.
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