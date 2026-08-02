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Verstappen, Marko, socials

Helmut Marko speelde cruciale rol in het realiseren van de Dutch Grand Prix

Verstappen, Marko, socials — Foto: © IMAGO

Helmut Marko speelde cruciale rol in het realiseren van de Dutch Grand Prix

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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De terugkeer van de Formule 1 naar Circuit Zandvoort leek lange tijd een onrealistische droom, maar door een strategische lobby en de enorme populariteit van de sport in Nederland werd het uiteindelijk toch werkelijkheid. In een terugblik van Viaplay blikken Max Verstappen en zijn vader Jos terug op de unieke sfeer rondom het evenement, terwijl de initiatiefnemers onthullen hoe de leiding van de sport destijds werd overtuigd.

Voor de huidige Red Bull Racing-coureur, die inmiddels viervoudig wereldkampioen is en momenteel de zesde plaats in het kampioenschap bezet, was een thuisrace in de beginjaren van zijn carrière geen uitgemaakte zaak. "Formule 1 terughalen hier, dat leek zo ver weg, dat ik er zelf ook niet helemaal echt mee bezig was, om eerlijk te zijn", erkent de Nederlander. Zijn vader, voormalig Formule 1-coureur en huidig rallyrijder Jos Verstappen, zag echter hoe de gekte in het land destijds toenam. "Dat het leefde, dat merkte je aan alles. Dat merkte je aan de pers en de mensen. Hoeveel er geschreven wordt. Ja, dat was uniek", aldus de ex-coureur.

Overtuigen

Om de Formule 1 daadwerkelijk naar de Noord-Hollandse duinen te halen, moest de organisatie de juiste sleutelfiguren binnen de sport overtuigen. Jan Lammers legt uit dat de Jumbo Racedagen daarvoor als de perfecte etalage dienden. "Hoe kun je nou beter laten zien wat voor een waanzinnige locatie je hebt om een F1 Grand Prix te organiseren? Ja, door de verantwoordelijke mensen, waaronder Chloe Targett-Adams, die binnen de FOM verantwoordelijk was voor dit soort nieuwe evenementen, uit te nodigen tijdens de Jumbo Racedagen", verklaart Lammers.

Cruciale ontmoeting

Tijdens dat evenement speelde Helmut Marko een opvallende rol, zo herinnert Prins Bernhard van Oranje zich. De Oostenrijker was in eerste instantie uiterst kritisch over de plannen voor het circuit, dat later deze maand opnieuw de gastheer is van de Dutch Grand Prix. "Helmut Marko zei echt van: 'Nou, Bernhard, je bent echt gek dat je dat ooit wilt gaan doen. Moet je nooit doen.' En toen zei ik: 'Nou, dat is de vrouw waar we mee praten.' En toen liep hij direct op haar af, zegt hij: 'Dit is echt het circuit wat je op de kalender moet hebben'", lacht Van Oranje. De snelle ommezwaai van de Red Bull-topman kon bij de initiatiefnemers op waardering rekenen. "Dus, dat vond ik echt zo mooi. Dat hij  eigenlijk gewoon eerst tegen mij zegt: 'Je moet het nooit doen.' Maar hij dacht: 'Oké, als Bernhard zo enthousiast is, dan probeer ik haar ook wel enthousiast te krijgen'", besluit de prins.

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