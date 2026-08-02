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Brown at the 2026 Australian GP

Zak Brown gaat goed de zomerstop in: "Een epische tweede seizoenshelft"

Brown at the 2026 Australian GP — Foto: © IMAGO

Zak Brown gaat goed de zomerstop in: "Een epische tweede seizoenshelft"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Voor McLaren-topman Zak Brown komt de zomerstop van de Formule 1 op een ongelegen moment voor zijn renstal. De Amerikaan blikt vooruit op het tweede deel van het seizoen en ziet veel kansen.

Hoewel McLaren vorig jaar nog de constructeurstitel veroverde, kende de formatie uit Woking een moeizame seizoensstart onder de nieuwe technische reglementen. De nieuwe MCL40 miste aanvankelijk snelheid en betrouwbaarheid, maar vlak voor de zomerpauze keerde het tij. Regerend wereldkampioen Lando Norris schreef eind juli de Grand Prix van Hongarije op zijn naam vanaf poleposition. "Het was een uitdagende start van het seizoen, maar alle mannen en vrouwen bij McLaren hebben fantastisch werk geleverd", aldus Brown in een speciale videoboodschap. "Natuurlijk geldt dat ook voor onze twee geweldige coureurs, en we zijn terug op de winnende weg."

Strijd aan de kop

Ondanks de opsteker in Boedapest kijkt de regerend kampioen tegen een flinke achterstand aan in het constructeurskampioenschap, waar Mercedes fier aan de leiding gaat voor Ferrari. Brown realiseert zich dat de strijd aan de kop van het veld hevig is. "Er is nog veel te racen en de concurrentie is stevig", stelt de CEO. "Mercedes is uiteraard het hele jaar al erg dominant, Ferrari komt snel opzetten en wint, en Red Bull zit er net als McLaren helemaal vooraan bij. Ik denk dus dat we een epische tweede seizoenshelft tegemoet gaan."

Niet de laatste overwinning

De teambaas is in ieder geval zeer te spreken over de verrichtingen van zijn rijdersduo, dat momenteel de vijfde en zevende plaats bezet in het wereldkampioenschap. Waar Norris inmiddels 128 punten heeft verzameld, kent Oscar Piastri een wat wisselvalliger jaar met onder meer een uitvalbeurt door een kapotte versnellingsbak in Hongarije. Desondanks blijft het vertrouwen vanuit de leiding onverminderd groot. "Lando en Oscar doen het geweldig", benadrukt Brown. "We hebben eindelijk onze eerste overwinning op zak en het zal niet onze laatste van dit jaar zijn."

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