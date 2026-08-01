Wolff met harde waarschuwing aan coureurs, Jos Verstappen in tranen op online video | GPFans Recap

Hoewel de zomerstop is begonnen, komen er hier en daar nog altijd nieuwtjes naar buiten. De meest gelezen verhalen van vandaag vind je terug in deze GPFans Recap.

De zomerstop is in volle gang en dat betekent dat er ook af en toe wat meer tijd is voor de wat luchtigere nieuwtjes. Zo waren er vandaag Jos Verstappen in tranen op de bruiloft van zijn dochter en hadden we Max Verstappen zijn liedje die weer over het terrein van Tomorrowland galmde. Aan de andere kant was er ook serieuzer nieuws, in de vorm van Toto Wolff die een spijkerharde waarschuwing vuurde richting zijn twee coureurs om een Hamilton/Rosberg-scenario te voorkomen.

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Tomorrowland ontploft: tienduizenden festivalgangers zingen massaal Verstappen-chant

Tijdens de onlangs afgeronde twintigste editie van Tomorrowland in het Belgische Boom is de welbekende Max Verstappen-chant luidkeels over het festivalterrein gegalmd. Een indrukwekkende video toont hoe een uitzinnige menigte van danceliefhebbers perfect synchroon meezingt met het deuntje dat is opgedragen aan de Nederlander. Lees hier het hele artikel over het Max Verstappen-liedje op Tomorrowland.

Jos Verstappen volledig in tranen na zien dochter Victoria in haar bruidsjurk

Jos Verstappen heeft in zijn loopbaan al de nodige sportieve successen gevierd, maar de bruiloft van zijn dochter Victoria zorgde onlangs voor een bijzonder emotioneel moment. De zus van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen deelde ontroerende beelden waarop te zien is hoe haar vader in tranen uitbarstte toen hij haar voor het eerst in haar trouwjurk zag. Lees hier het hele artikel over de emoties bij Jos Verstappen.

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Valentino Rossi helder over Verstappen: "Zou het niet tegen hem op willen nemen"

Valentino Rossi ziet een rechtstreeks gevecht met Max Verstappen als iets wat hij liever uit de weg gaat. De negenvoudig wereldkampioen in de motorsport stelt dat de coureur van Red Bull Racing een geduchte tegenstander is om het tegen op te nemen. Lees hier het hele artikel over Valentino Rossi zijn uitspraken.

Wolff waarschuwt Russell en Antonelli voor 'giftig' scenario: 'Dan vervang ik ze'

Teambaas Toto Wolff heeft zijn coureurs George Russell en Kimi Antonelli een glasheldere waarschuwing gegeven: hij zal niet aarzelen om in te grijpen als hun onderlinge titelstrijd ontspoort. De Oostenrijker benadrukt dat een giftige rivaliteit binnen het team onacceptabel is en dat hij desnoods een van de rijders uit de auto haalt. Lees hier het hele artikel over Toto Wolff zijn uitspraken.

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Croft ziet andere reden achter Verstappen-geklaag: "Andere motieven in het spel"

David Croft denkt dat Max Verstappen mogelijk een vertrek bij Red Bull Racing aan het forceren is. De Engelsman vermoedt dat de aanhoudende klaagzangen van de viervoudig wereldkampioen een dubbele agenda hebben en dat zijn management bewust aanstuurt op een overstap naar McLaren. Dat laat de analist weten in de F1 Show-podcast van de Britse zender. Lees hier het hele artikel over David Croft zijn bijzondere theorie.

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