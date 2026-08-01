Verstappen bij vertrek Red Bull geadviseerd: 'Kies voor Newey bij Aston Martin'
Verstappen bij vertrek Red Bull geadviseerd: 'Kies voor Newey bij Aston Martin'Maak ons je Google-favoriet
Mark Hughes denkt dat Max Verstappen er verstandig aan doet om een overstap naar Aston Martin te verkiezen boven McLaren, mocht hij Red Bull Racing verlaten. De Britse analist stelt dat de aanwezigheid van Adrian Newey het project in Silverstone veel aantrekkelijker maakt dan een overstap naar de concurrentie.
De toekomst van Verstappen is momenteel een veelbesproken onderwerp in de paddock. De viervoudig wereldkampioen bezet halverwege het huidige seizoen de zesde plaats in het kampioenschap, wat betekent dat een prestatieclausule in zijn contract is geactiveerd. Hierdoor kan de Nederlander zijn huidige werkgever, die teleurstellend vierde staat bij de constructeurs, aan het einde van het jaar verlaten. Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll trok in het verleden al hard aan de mouw van de coureur om hem voor volgend jaar vast te leggen.
De werkwijze van Newey
De sleutel tot dat mogelijke succes ligt volgens Hughes bij Newey, die sinds begin dit jaar teambaas en technisch partner is bij Aston Martin. Hoewel de renstal momenteel met slechts één punt op de tiende plaats in het kampioenschap bungelt, ziet de analist een duidelijk masterplan. Hughes wijst in een column voor The Race op de opvallende high-rake-filosofie van de huidige bolide, een concept dat Newey in zijn Red Bull-tijdperk ook al tot in het extreme perfectioneerde. "Het feit dat Newey, nog voordat het seizoen was begonnen, volhield dat ze de auto van de eerste race niet stukje bij beetje zouden ontwikkelen, maar zich in plaats daarvan zouden concentreren op de 'B'-versie voor halverwege het seizoen die we zojuist hebben gezien, vertelt je veel over zijn mentaliteit", aldus de journalist.
Kennis omzetten in resultaat
Volgens de analist neemt de topontwerper bewust een risico door de auto in de eerste seizoenshelft met een aerodynamisch nadeel te laten rijden. Andere teams durven deze extreme hoek niet aan omdat ze de luchtstroom op lage snelheden nog niet onder controle hebben, maar Newey gebruikt deze periode puur om data te verzamelen. "Hij denkt niet zoals de anderen. Hij heeft het soms mis, maar als dat zo is, stelt de kennis die hij opdoet hem meestal in staat om terug te komen met iets verwoestends. Dat is wat de geschiedenis suggereert", verklaart Hughes. Niet alleen Verstappen krijgt het advies om vol in te zetten op het project van de Britse ontwerper. Ook Fernando Alonso, die het enige punt voor Aston Martin scoorde dit jaar, moet volgens Hughes de banden met het team zo snel mogelijk verder aanhalen. "Als ik Fernando Alonso was, zou ik zo snel mogelijk mijn handtekening onder een nieuw Aston-contract zetten, en als ik Max Verstappen was, zou ik die uitdaging veel meer zien zitten dan mezelf gewoon in een snelle McLaren te pluggen", concludeert de columnist.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Strafpunten F1: Antonelli bovenaan strafpuntenlijst met Bearman na extra straf Hongarije
- Gisteren 21:01
- 11
Doornbos wijst naar toekomst Verstappen: 'Aankondiging waarschijnlijk in Zandvoort'
- Gisteren 13:16
- 7
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie
Verstappen Racing bevestigt Spa 24h-deelname niet: "De wens van Max is er wel"
ADAC gooit format 24h Nürburgring om: Verstappen vaker op de Nordschleife te zien?
FIA-straf belachelijk laag na 'bullshit'-actie Sainz: 'Hoe leg je dit aan F1-fans uit?'
Net binnen
Wolff met harde waarschuwing aan coureurs, Jos Verstappen in tranen op online video | GPFans Recap
- 21 minuten geleden
Vasseur kondigt meer Ferrari-updates aan: 'Willen het momentum vasthouden'
- 1 uur geleden
Verstappen bij vertrek Red Bull geadviseerd: 'Kies voor Newey bij Aston Martin'
- 2 uur geleden
- 1
Croft ziet andere reden achter Verstappen-geklaag: "Andere motieven in het spel"
- 3 uur geleden
- 1
Wolff waarschuwt Russell en Antonelli voor 'giftig' scenario: 'Dan vervang ik ze'
- Vandaag 17:27
- 5
Verstappen maakt weer eens indruk met grote F1-kennis: "Nerd Verstappen"
- Vandaag 16:21
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli bovenaan strafpuntenlijst met Bearman na extra straf Hongarije
- Gisteren 21:01
Stewards erkennen foutieve beslissing, Verstappen benadeeld in België?
- 24 juli
FIA deelt straf uit na Grand Prix van Hongarije en past uitslag aan
- 26 juli
Verstappen neemt vijftienjarig McLaren-talent onder zijn hoede: "De pure snelheid is er al"
- 17 juli
Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes
- 20 juli
Oorlog dreigt op Nürburgring: nieuw kampioenschap zorgt direct voor ruzie
- 28 juli