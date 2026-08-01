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Verstappen in Red Bull tee looking concerned and pointing a finger in front of Stroll's Aston Martin F1 car on track and Newey on the right hand side in green

Verstappen bij vertrek Red Bull geadviseerd: 'Kies voor Newey bij Aston Martin'

Verstappen in Red Bull tee looking concerned and pointing a finger in front of Stroll's Aston Martin F1 car on track and Newey on the right hand side in green — Foto: © IMAGO
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Verstappen bij vertrek Red Bull geadviseerd: 'Kies voor Newey bij Aston Martin'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Mark Hughes denkt dat Max Verstappen er verstandig aan doet om een overstap naar Aston Martin te verkiezen boven McLaren, mocht hij Red Bull Racing verlaten. De Britse analist stelt dat de aanwezigheid van Adrian Newey het project in Silverstone veel aantrekkelijker maakt dan een overstap naar de concurrentie.

De toekomst van Verstappen is momenteel een veelbesproken onderwerp in de paddock. De viervoudig wereldkampioen bezet halverwege het huidige seizoen de zesde plaats in het kampioenschap, wat betekent dat een prestatieclausule in zijn contract is geactiveerd. Hierdoor kan de Nederlander zijn huidige werkgever, die teleurstellend vierde staat bij de constructeurs, aan het einde van het jaar verlaten. Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll trok in het verleden al hard aan de mouw van de coureur om hem voor volgend jaar vast te leggen.

De werkwijze van Newey

De sleutel tot dat mogelijke succes ligt volgens Hughes bij Newey, die sinds begin dit jaar teambaas en technisch partner is bij Aston Martin. Hoewel de renstal momenteel met slechts één punt op de tiende plaats in het kampioenschap bungelt, ziet de analist een duidelijk masterplan. Hughes wijst in een column voor The Race op de opvallende high-rake-filosofie van de huidige bolide, een concept dat Newey in zijn Red Bull-tijdperk ook al tot in het extreme perfectioneerde. "Het feit dat Newey, nog voordat het seizoen was begonnen, volhield dat ze de auto van de eerste race niet stukje bij beetje zouden ontwikkelen, maar zich in plaats daarvan zouden concentreren op de 'B'-versie voor halverwege het seizoen die we zojuist hebben gezien, vertelt je veel over zijn mentaliteit", aldus de journalist.

Kennis omzetten in resultaat

Volgens de analist neemt de topontwerper bewust een risico door de auto in de eerste seizoenshelft met een aerodynamisch nadeel te laten rijden. Andere teams durven deze extreme hoek niet aan omdat ze de luchtstroom op lage snelheden nog niet onder controle hebben, maar Newey gebruikt deze periode puur om data te verzamelen. "Hij denkt niet zoals de anderen. Hij heeft het soms mis, maar als dat zo is, stelt de kennis die hij opdoet hem meestal in staat om terug te komen met iets verwoestends. Dat is wat de geschiedenis suggereert", verklaart Hughes. Niet alleen Verstappen krijgt het advies om vol in te zetten op het project van de Britse ontwerper. Ook Fernando Alonso, die het enige punt voor Aston Martin scoorde dit jaar, moet volgens Hughes de banden met het team zo snel mogelijk verder aanhalen. "Als ik Fernando Alonso was, zou ik zo snel mogelijk mijn handtekening onder een nieuw Aston-contract zetten, en als ik Max Verstappen was, zou ik die uitdaging veel meer zien zitten dan mezelf gewoon in een snelle McLaren te pluggen", concludeert de columnist.

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