Briatore doet bizarre F1-voorspelling: 'Teams over drie jaar 10 miljard dollar waard'

Volgens Flavio Briatore is de marktwaarde van Formule 1-teams dusdanig geëxplodeerd dat een renstal over enkele jaren tien miljard dollar waard kan zijn. De Executive Advisor van het Alpine F1 Team stelt dat de Franse formatie inmiddels bijna de helft van de totale beurswaarde van moederbedrijf Renault vertegenwoordigt. Dat laat de Italiaan weten in een uitgebreid interview met The Race.

Hoewel het gerenommeerde zakenblad Forbes de waarde van de renstal uit Enstone eerder dit jaar op 2,9 miljard dollar taxeerde, betwist de voormalig teambaas die conservatieve schatting. De enorme waardestijging van Formule 1-teams wordt over de hele linie gedreven door het budgetplafond en de wereldwijd groeiende populariteit van de sport. Voor de formatie van coureurs Pierre Gasly en Franco Colapinto speelt daarnaast de op handen zijnde verkoop van een minderheidsbelang een cruciale rol in het bepalen van het actuele prijskaartje.

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Waarde Alpine nadert moederbedrijf

Investeringsgroep Otro Capital kocht in de zomer van 2023 voor tweehonderd miljoen euro een aandeel van 24 procent in de renstal. Nu dat consortium, met daarin onder meer NFL-sterren Patrick Mahomes en Travis Kelce, dit belang weer van de hand wil doen, worden de werkelijke verhoudingen zichtbaar. Briatore benadrukt dat de biedingen op dit minderheidsaandeel de totale waarde van het team ver boven de drie miljard dollar tillen. "We hebben een bod voor de 24 procent van Otro, waarbij de waardering op 3,2 ligt. We vertegenwoordigen dus veertig procent van de waardering van Renault", rekent de de facto teambaas voor. Hij trekt de vergelijking met het Franse moederconcern, dat momenteel een beurswaarde van bijna acht miljard euro heeft. "Heel Renault is 8,3 miljard waard. En wij werken met deze waardering van 3,5 miljard. Dus we vertegenwoordigen veertig of vijftig procent", aldus Briatore.

Tien miljard dollar

De 74-jarige Italiaan, die in de jaren negentig grote successen vierde met Benetton, ziet een ongekende financiële evolutie in de koningsklasse van de autosport. Waar hij zijn eigen team destijds voor een fractie van de huidige bedragen verkocht, is de limiet volgens hem nog lang niet in zicht. "Ik verkocht mijn aandeel in Benetton en de waarde van het team was tachtig miljoen dollar", blikt de adviseur terug. "Oké, nu praat je over 3,5 miljard, vier miljard. En iedereen voorspelt, als je met deze financiële mensen praat: oké, Formule 1 over drie, vier jaar, dan is het team tien miljard dollar waard", stelt de uitgesproken leidsman. Gevraagd naar wat hij zou doen als hij zelf nog eigenaar was, reageert hij resoluut: "Als het team van mij was, had ik het al verkocht!"

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