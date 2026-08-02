Croft zeer kritisch op Hamilton: "Lewis maakt slordige fouten"
Croft zeer kritisch op Hamilton: "Lewis maakt slordige fouten"Maak ons je Google-favoriet
David Croft vindt de recente straffen van Lewis Hamilton te wijten aan slordige fouten van de coureur zelf. De Brit stelt dat de meervoudig wereldkampioen onnodig punten weggooit door momenten van onoplettendheid.
Dat laat hij weten in de Sky Sports F1 Show-podcast. De Ferrari-coureur heeft in de afgelopen drie raceweekenden vier straffen verzameld. Tijdens de meest recente Grand Prix in Hongarije kreeg hij een gridstraf van drie plaatsen voor het hinderen van Oscar Piastri in de kwalificatie, gevolgd door een tijdstraf tijdens de race wegens te hard rijden in de pitstraat. Mede hierdoor kwam hij in Boedapest niet verder dan de vijfde plaats. Door dit resultaat kijkt hij in de strijd om de wereldtitel inmiddels tegen een achterstand van vijftig punten aan ten opzichte van kampioenschapsleider Kimi Antonelli.
Slordige fouten
Croft benadrukt in de podcast dat de straffen grotendeels te voorkomen waren. "Lewis maakt slordige fouten", oordeelt de commentator. Hij wijst daarbij specifiek op de snelheidsovertreding in de pitstraat. "Ik heb me laten vertellen dat het vijf meter te vroeg was. Hij liet de knop blijkbaar vijf meter te vroeg los", aldus Croft. Ook de gridstraf in Hongarije rekent hij de coureur zwaar aan. "Twee daarvan hebben verzachtende omstandigheden. Maar bij die gridstraf van drie plaatsen had hij nog steeds in zijn spiegels moeten kijken, het spijt me", voegt hij toe. "Ik wil niet te hard zijn voor Lewis, ik denk dat hij de beste aller tijden is, maar dit zijn geen fouten die een coureur met zijn kwaliteiten en ervaring zou moeten maken", besluit Croft.
Gemis van 'Bono'
Voormalig Formule 1-strateeg Bernie Collins zoekt de oorzaak deels in de nieuwe werkomgeving van de zevenvoudig wereldkampioen. Sinds zijn overstap naar de Italiaanse renstal werkt hij samen met race-engineer Carlo Santi, die de rol overnam van Riccardo Adami. Hoewel de Brit zijn nieuwe engineer inmiddels liefkozend zijn 'Italiaanse Bono' noemt, wijst Collins op het gemis van zijn vaste engineer bij Mercedes, Peter Bonnington. "We hebben het er vorig jaar veel over gehad, het vertrek bij Bono, die kalmerende invloed", legt de analist uit. "Lewis heeft deze fouten de afgelopen tien jaar niet gemaakt. We zien hem dit soort dingen niet altijd doen", aldus Collins. "Door de jaren heen bouw je een catalogus op van dingen waarvan je weet dat je je coureur eraan moet herinneren, of waarvan je weet dat je hem een beetje in een bepaalde richting moet sturen", verklaart zij. "Dat proces is niet van de ene op de andere dag klaar... om de focus niet te verliezen in de kwalificatie, om te zeggen dat er verkeer van achteren komt, om hem te herinneren aan de pitlimiter bij het uitrijden", concludeert de voormalig strateeg.
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