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Toto Wolff, Kimi Antonelli and George Russell of Mercedes cast glum looks

Verliezen dominantie Mercedes onder de loep: "Het loopt niet lekker samen"

Toto Wolff, Kimi Antonelli and George Russell of Mercedes cast glum looks — Foto: © IMAGO

Verliezen dominantie Mercedes onder de loep: "Het loopt niet lekker samen"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Volgens technisch Formule 1-analist Vincent Bruins is het nog maar de vraag of de dominantie van Mercedes in de Formule 1 aanhoudt. De renstal begon het seizoen oppermachtig, maar lijkt de laatste tijd wat van die overmacht te zijn kwijtgeraakt. In GPFans Raceteam gaat de situatie onder de loep.

Hoewel het team momenteel fier aan kop gaat in het constructeurskampioenschap en Kimi Antonelli de leiding in het coureursklassement stevig in handen heeft, is het momentum ietwat gekanteld. De concurrentie, waaronder Ferrari, McLaren en Red Bull Racing, zit niet stil en heeft de afgelopen periode flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van hun bolides.

Antonelli en de zegereeks

Bruins wijst op het contrast tussen de seizoensstart en de meest recente raceweekenden. Antonelli kende een droomstart van het jaar. "Het is eigenlijk gek om te bedenken dat Antonelli tweede werd in Australië en vervolgens vijf races op rij heeft gewonnen", stelt de redacteur. Daarmee doelt hij op de opeenvolgende overwinningen in onder meer China, Japan en Miami. Toch ziet de analist inmiddels een verandering in de resultaten. "Als je kijkt naar de laatste vijf races, heeft Mercedes minder dan de helft ervan gewonnen", aldus Bruins.

Ontwikkelingsstrijd en upgrades

Een mogelijke verklaring voor de afgenomen dominantie ligt volgens de expert in de manier waarop de formatie nieuwe onderdelen introduceert. Waar Mercedes recent in België weliswaar een pakket voor de W17 meebracht, verloopt de ontwikkeling over het algemeen in kleinere stappen. "Elke keer zijn het een paar upgrades. Terwijl een Ferrari, een Red Bull en een McLaren echt enorme pakketten in één keer meebrengen", legt Bruins uit. "Wat ik me kan bedenken, is dat Mercedes misschien juist doordat ze hier en daar af en toe een upgrade meenemen, het aerodynamisch gezien niet helemaal lekker samenloopt", vervolgt hij. Daarnaast spelen de baankarakteristieken van de afgelopen weken een rol. "De laatste tijd hebben we ook gewoon circuits gehad waarbij het chassis wat meer telt", besluit de analist.

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