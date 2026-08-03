Donald Trump wilde Grand Prix in New Jersey: Flavio Briatore onthult mislukte F1-plannen
Donald Trump wilde Grand Prix in New Jersey: Flavio Briatore onthult mislukte F1-plannenMaak ons je Google-favoriet
Flavio Briatore heeft onthuld dat hij in het verleden samen met de huidige Amerikaanse president Donald Trump heeft geprobeerd om een Formule 1-race in New Jersey van de grond te krijgen. Volgens de huidige adviseur van het Alpine F1 Team liep het project in de vroege jaren tien echter stuk, voornamelijk omdat de koningsklasse destijds nog niet populair genoeg was in de Verenigde Staten.
Nadat de Formule 1 in 2007 voor het laatst had geracet op de Indianapolis Motor Speedway, wilde de sport na enkele jaren afwezigheid terugkeren naar de Amerikaanse markt. Briatore besloot de koppen bij elkaar te steken met de toenmalige zakenman Trump om een nieuwe locatie te vinden. Hoewel de pijlen in eerste instantie op New York waren gericht, stuurde Trump het project al snel richting New Jersey. Het zogeheten Port Imperial-circuit had in 2013 op de kalender moeten verschijnen, maar de plannen werden uiteindelijk definitief geannuleerd.
Trump zag New York niet zitten
In gesprek met The Race blikt de Italiaan terug op de samenwerking met de huidige bewoner van het Witte Huis. "Zeker, Donald had ook geen idee van de Formule 1, maar hij is een geweldige promotor", zo vertelt de belangrijkste beleidsmaker van de renstal uit Enstone. "In die tijd promootte hij boksen, hij promootte van alles in Vegas", voegt hij daaraan toe. Briatore bracht Trump vervolgens in contact met voormalig F1-baas Bernie Ecclestone. "Ik was in het kantoor van Donald. We zetten een videogesprek op met Bernie om uit te zoeken wat de beste plek in New York was voor de race", aldus Briatore. Het was de huidige president die vervolgens ingreep. "Donald vertelde ons dat New York om een miljoen redenen erg moeilijk is, maar dat Jersey dé plek was. Dus begon Bernie met twee of drie verschillende mensen over Jersey te onderhandelen", herinnert de Alpine-adviseur zich.
Gebrek aan populariteit
Uiteindelijk liepen de gesprekken op niets uit. Volgens Briatore had dit alles te maken met de toenmalige status van de sport in de Verenigde Staten. "Maar we zijn nooit geslaagd, omdat de Formule 1 niet als iets speciaals werd beschouwd", legt hij uit. "Je praat over NASCAR, je praat over IndyCar, dat is een compleet andere business. En de Formule 1 werd totaal niet op waarde geschat", stelt de Italiaan. Tegenwoordig is dat beeld compleet gekanteld, met drukbezochte Amerikaanse races in Miami, Austin en Las Vegas. Briatore prijst dan ook de aanpak van de huidige eigenaren. "Wat er echt veranderd is, is de commerciële kant. Liberty Media is veel opener. Bernie was erg sterk, heel restrictief in de zakelijke kant", zo sluit hij af.
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