De strafpunten van iedere coureur in de Formule 1 worden na ieder raceweekend in dit artikel bijgewerkt. We blikken vooruit op hoe iedereen er voor staat richting de Dutch Grand Prix.

Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan, maar nu in 2026 lijken de stewards juist meer vergevingsgezind.

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Strafpunten lopen af tijdens zomerstop

Het is 365 dagen sinds de Grand Prix van Hongarije van vorig jaar en dus zijn er een aantal straffen die gedurende deze zomerstop zijn verlopen. Charles Leclerc raakt zijn enige strafpunt kwijt voor zijn onvoorspelbare rijgedrag jegens George Russell op de Hungaroring in 2025. Pierre Gasly komt eveneens op nul terecht. De Alpine-coureur had contact met Carlos Sainz veroorzaakt, maar de twee strafpunten voor dit incident verlopen eveneens.

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Kimi Antonelli 4 Nederland 2025

Italië 2025

Hongarije 2026 (kwalificatie) 2

1

1 31 aug. 2026

7 sep. 2026

25 juli 2027 Veroorzaken botsing met Leclerc

Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Albon

Te hard rijden onder geel George Russell 0 – – – –

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Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Lewis Hamilton 3 Nederland 2025

São Paulo 2025 2

1 31 aug. 2026

9 nov. 2026 Te hard rijden onder geel

Veroorzaken botsing met Colapinto Charles Leclerc 0 – – – –

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Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Lando Norris 0 – – – – Oscar Piastri 2 São Paulo 2025 2 9 nov. 2026 Veroorzaken botsing met Antonelli

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Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Max Verstappen 0 – – – – Isack Hadjar 0 – – – –

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Alpine

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Pierre Gasly 0 – – – – Franco Colapinto 1 Barcelona 2026 1 14 juni 2027 Te hard rijden onder geel

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Racing Bulls

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Liam Lawson 2 São Paulo 2025 (Sprint)

Abu Dhabi 2025 1

1 8 nov. 2026

7 dec. 2026 Veroorzaken botsing met Bearman

Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Bearman Arvid Lindblad 0 – – – –

© Red Bull Content Pool

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Ollie Bearman 4 Italië 2025

São Paulo 2025 (Sprint)

Abu Dhabi 2025 2

1

1 7 sep. 2026

8 nov. 2026

7 dec. 2026 Veroorzaken botsing met Sainz

Buiten de baan duwen Lawson

Meermaals veranderen van richting Esteban Ocon 1 Italië 2025 1 7 sep. 2026 Buiten de baan duwen Stroll

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Audi

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Nico Hülkenberg 0 – – – – Gabriel Bortoleto 2 Las Vegas 2025 2 22 nov. 2026 Veroorzaken botsing met Stroll

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Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Alexander Albon 3 Azerbeidzjan 2025

Las Vegas 2025 2

1 21 sep. 2026

22 nov. 2026 Veroorzaken botsing met Colapinto

Veroorzaken botsing met Hamilton Carlos Sainz 2 Austin 2025 2 19 okt. 2026 Veroorzaken botsing met Antonelli

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Aston Martin

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Fernando Alonso 0 – – – – Lance Stroll 3 Austin 2025 (Sprint)

Abu Dhabi 2025 2

1 18 okt. 2026

7 dec. 2026 Veroorzaken botsing met Ocon

Meermaals veranderen van richting

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Cadillac

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Valtteri Bottas 0 – – – – Sergio Pérez 0 – – – –

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Niet langer actieve coureurs

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Jack Doohan 0 – – – – Yuki Tsunoda 3 São Paulo 2025

Abu Dhabi 2025 2

1 9 nov. 2026

7 dec. 2026 Veroorzaken botsing met Stroll

Meermaals veranderen van richting

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