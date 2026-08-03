Russell vertelt over zwaarste aan Formule 1: "Zie neefjes en nichtjes twee keer per jaar"
Russell vertelt over zwaarste aan Formule 1: "Zie neefjes en nichtjes twee keer per jaar"Maak ons je Google-favoriet
George Russell vindt het missen van zijn familie het zwaarste aspect van een leven in de Formule 1. De Brit benadrukt echter dat hij zijn huidige bestaan niet als een opoffering ziet, maar als een bewuste keuze.
De koningsklasse van de autosport bevindt zich momenteel in de zomerstop, wat de coureurs de kans geeft om tot rust te komen na een intensieve eerste seizoenshelft. Voor de ervaren kopman van de Duitse renstal komt deze pauze op een welkom moment. Na een overwinning in Oostenrijk en een podiumplaats op Silverstone kende hij twee teleurstellende raceweekenden in België en Hongarije. Hierdoor is hij in de tussenstand om het wereldkampioenschap teruggezakt naar de derde plaats, achter zijn jonge teamgenoot Kimi Antonelli en Ferrari-coureur Lewis Hamilton.
Zwaarste
De vele internationale reizen eisen hun tol in de privésfeer, iets waar we natuurlijk Max Verstappen ook al regelmatig over horen. "Ik denk dat het zwaarste deel van onze levensstijl waarschijnlijk is dat je geen tijd met je familie kunt doorbrengen", aldus Russell. De coureur, die tijdens de meest recente race in Boedapest zijn 163ste Grand Prix-start noteerde, ziet zijn naasten daardoor zelden. "Ik heb jonge nichtjes en neefjes die ik, als ik geluk heb, één of twee keer per jaar zie", voegt hij daaraan toe.
Bewuste keuze
Toch weigert de meervoudig racewinnaar om de situatie als een last te bestempelen. "Dat is geen opoffering, het is een keuze. Ik heb ervoor gekozen om deze levensstijl na te streven en ik zou niet anders willen", verklaart de Mercedes-rijder stellig. De huidige zomerstop biedt de nummer drie in het kampioenschap in ieder geval de gelegenheid om tijd in te halen met zijn familie. Het seizoen wordt later deze maand, op 23 augustus, hervat met de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Vanaf dat moment zal de Brit proberen om zijn achterstand van 59 punten op klassementsleider Antonelli te verkleinen.
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