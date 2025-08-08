Welke straffen kunnen stewards in F1 uitdelen en hoe worden coureurs geschorst?

De Formule 1 hanteert, net als iedere andere sport, een enorm pakket aan strenge regels en deze worden opgesteld door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), het bestuursorgaan van de autosport. Deze reglementen moeten de veiligheid en eerlijkheid voor alle teams en coureurs garanderen. GPFans legt uit welke straffen de stewards uit kunnen delen voor overtredingen.

Waarschuwingen

De lichtste vorm van een straf is een waarschuwing. Het is in feite niet meer dan een tik op de vingers. Het dient als herinnering aan deelnemers dat ze op het lijntje zitten, maar het heeft geen verdere consequenties. Maar krijgt een coureur meerdere waarschuwingen voor hetzelfde vergrijp, dan kan het een tijdstraf opleveren, afhankelijk van de situaties. Denk bijvoorbeeld aan het meermaals overschrijden van de track limits.

Reprimandes

Een reprimande is een stapje hoger dan een waarschuwing. Het heeft geen impact op de positie of punten van een coureur, maar verzamel je steeds meer reprimandes, dan kunnen stewards zwaardere straffen uitdelen. Elke coureur mag vier reprimandes krijgen, voordat ze bij een vijfde reprimande een gridstraf van 10 posities krijgen. Reprimandes kunnen voor allerlei verschillende overtredingen van het sportief reglement uit worden gedeeld, van een unsafe release in de pitstraat tot het dragen van een T-shirt met een politieke boodschap, zoals die van Sebastian Vettel in Hongarije in 2021, waarop stond 'Same Love'.

Tijdstraffen

Van straffen die wel een impact hebben op de positie of punten van een coureur, komen tijdstraffen het vaakst voor. Deze kunnen op twee manieren geïncasseerd worden: tijdens een pitstop of na de race. Het laatste gebeurt natuurlijk, wanneer een tijdstraf wordt uitgedeeld, maar de coureur hoeft geen pitstop meer te maken. Tijdstraffen kunnen voor allerlei verschillende overtredingen op de baan worden uitgedeeld, zoals het veroorzaken van een crash of buiten de baan inhalen.

Drive-through en stop-and-go penalty's

Vinden stewards dat de overtreding zo zwaar is dat een tijdstraf niet genoeg is, dan kunnen ze ervoor kiezen om een coureur een drive-through op te leggen. Deze moet dan verplicht door de pitstraat rijden, wat vaak meer dan 20 seconden kost. Bij een stop-and-go moet een coureur niet alleen door de pitstraat rijden, maar ook nog voor een bepaalde tijd stilstaan in de pitbox bij het team. Er mag dan in de pitstraat niet aan de auto gewerkt worden en er mogen ook geen bandenwissels gedaan worden.

Een drive-through of stop-and-go kan ook na de race omgezet worden in een flinke tijdstraf. Fernando Alonso kreeg bijvoorbeeld na de Grand Prix van Australië in 2024 een zogeheten post-race drive-through voor gevaarlijk rijgedrag, wat de crash van George Russell veroorzaakte.

Gridstraffen

Een gridstraf wordt vóór de race uitgedeeld, waardoor een coureur lager op de grid start dan de positie waarop ze zich hadden gekwalificeerd. Dit gebeurt vaak wanneer een deelnemer over de limiet van power unit-onderdelen is gegaan. Het kan echter ook worden uitgedeeld voor sportieve overtredingen, wanneer het in een vrije training of kwalificatie gebeurt, of wanneer het in een race gebeurt en de bestrafte coureur uitvalt. Een tijdstraf heeft dan namelijk geen impact en dus wordt er een gridstraf uitgedeeld.

Diskwalificaties

De zwaarste straf die een coureur tijdens een race kan krijgen, is een diskwalificatie. Dit verwijdert een deelnemer volledig uit de uitslag, waar ze dan ook gefinisht zijn. Een diskwalificatie komt vaak voor, wanneer een auto niet door de technische keuring komt en 'illegaal' wordt verklaard. Ferrari liep in China in 2025 bijvoorbeeld een dubbele diskwalificatie op: de auto van Charles Leclerc voldeed niet aan het minimumgewicht en bij Lewis Hamilton was de plank onder de auto te veel versleten. Wil je gediskwalificeerd worden vanwege een sportieve overtreding, dan moet je het als coureur wel heel bont maken door bijvoorbeeld een drive-through of stop-and-go te negeren.

Schorsing

Stewards kunnen nog een stapje verdergaan door een schorsing uit te delen. Dan mag je überhaupt niet aan een race of zelfs meerdere races meedoen. Een schorsing kan voortkomen uit zeer gevaarlijk rijgedrag of het meermaals negeren van de regels. Schorsingen van coureurs komen weinig voor in de Formule 1. Voordat het strafpuntensysteem werd bedacht, zijn er maar zes coureurs geschorst, zoals Romain Grosjean in 2012 voor het meermaals veroorzaken van forse startcrashes.

Strafpuntensysteem

In 2014 werd er een strafpuntensysteem geïntroduceerd door de FIA. Op deze manier kan er op een objectievere basis gekeken worden naar wie een schorsing verdiend. Naast tijdstraffen of andere penalty's kunnen stewards ook strafpunten uitdelen. Pik je er als coureur 12 op binnen een periode van 12 maanden, dan word je geschorst voor één Grand Prix-weekend. Dit overkwam Kevin Magnussen na de Italiaanse Grand Prix van 2024 en dus moest hij Azerbeidzjan aan zich voorbij laten gaan.

