RB22, Red Bull Racing, Miami GP, 2026, generic

FIA werkt aan energiemanagement en wil downforce 2027-wagens verminderen

RB22, Red Bull Racing, Miami GP, 2026, generic — Foto: © IMAGO
Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

De FIA heeft een nieuwe troefkaart voor 2027 onthuld om het energiemanagement in de huidige wagens aan te pakken, zo meldt The Race. Het gaat om het verminderen van de downforce, waardoor er minder management nodig is. De FIA stelt dat het simpelweg niet had verwacht dat de teams nu al dermate hoge niveaus van downforce hebben weten te vinden.

De huidige regels hebben de afgelopen maanden al veel stof doen oplaaien. De FIA heeft in aanloop naar de Grand Prix van Miami hier en daar wat aangepast om het racen weer iets natuurlijker te maken, maar gaf daarbij aan dat dit slechts het begin is. Het vele energiemanagement is namelijk ook in de ogen van de FIA niet wenselijk, en FIA-topman Nikolas Tombazis stelt dat het wegnemen van downforce een mogelijke oplossing kan zijn. De gedachte is dat als de auto’s te snel door de bochten gaan, er minder energie kan worden teruggewonnen.

Downforce weghalen

Een van de redenen waarom coureurs vermogen verliezen op het rechte stuk, is dat er in de bochten minder energie wordt teruggewonnen dan de FIA eerder had verwacht: "Ze [de teams] hebben iets meer downforce gevonden dan we hadden verwacht, en daardoor is de energie die tijdens het remmen wordt teruggewonnen iets lager dan normaal. We staan dus voor een grotere uitdaging dan we hadden gewild."

Het voorstel om dit op te lossen is om downforce weg te halen. Daardoor zou er in theorie meer energie kunnen worden teruggewonnen. Daarnaast vermindert het ook het risico op veiligheidsproblemen met de banden, want als er minder hard door de bochten wordt gereden, wordt er ook minder kracht op de banden uitgeoefend. In de wandelgangen zouden er daarom ideeën zijn om de downforce met 20, 30 of zelfs 40 punten terug te brengen.

Norris ziet voluit racen 'bestraft' worden in Miami: "Batterij moet de prullenbak in"

