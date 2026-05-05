Volgens FIA-president Mohammed Ben Sulayem wordt een terugkeer van voormalig teambaas Christian Horner in de Formule 1 met open armen ontvangen. De president stelt dat de Brit gemist wordt in de paddock en dat zijn uiteindelijke rentree zal voelen alsof hij er slechts even tussenuit is geweest. Dat laat de topman weten volgens SoyMotor.

Horner bevindt zich momenteel in de laatste fase van zijn zogeheten 'gardening leave', nadat hij in juli vorig jaar werd ontslagen bij Red Bull Racing. Bij de Oostenrijkse renstal werd hij destijds opgevolgd door Laurent Mekies, die momenteel nog altijd de leiding heeft over het team. Hoewel Horner sindsdien afwezig is op de grid, is de verwachting dat hij op korte termijn weer een rol gaat spelen in de koningsklasse van de autosport.

'We missen hem'

Ben Sulayem kijkt in ieder geval uit naar het moment dat de voormalig teambaas weer opduikt in de paddock. "Wanneer hij terugkeert, zal het zijn alsof hij op vakantie is geweest", aldus de herkozen FIA-president. Hij benadrukt dat de sport behoefte heeft aan de aanwezigheid van de 52-jarige Brit. "We missen hem. Iemand zoals hij vindt altijd zijn weg", voegt Ben Sulayem daaraan toe.

Achter de schermen lijkt die weg inmiddels vorm te krijgen. Horner is naar verluidt contractueel weer vrij om een nieuwe uitdaging aan te gaan en wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar het Formule 1-team van Alpine. Hij zou onderdeel uitmaken van een consortium dat van plan is om het belang van 24 procent van Otro Capital in de Franse renstal over te nemen.

Ondanks het soms turbulente verleden koestert Ben Sulayem een warme band met de Britse oud-teambaas. De president sluit af met een knipoog naar het uitgesproken karakter van Horner. "Ik zeg altijd tegen hem: je praat te veel, maar je bedoelt het niet slecht", besluit Ben Sulayem.

