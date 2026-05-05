close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Ben Sulayem and Horner in talks in Bahrain

Ben Sulayem ontvangt Horner met open armen terug in F1: "We missen hem"

Ben Sulayem and Horner in talks in Bahrain — Foto: © IMAGO

Ben Sulayem ontvangt Horner met open armen terug in F1: "We missen hem"

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.

Volgens FIA-president Mohammed Ben Sulayem wordt een terugkeer van voormalig teambaas Christian Horner in de Formule 1 met open armen ontvangen. De president stelt dat de Brit gemist wordt in de paddock en dat zijn uiteindelijke rentree zal voelen alsof hij er slechts even tussenuit is geweest. Dat laat de topman weten volgens SoyMotor.

Horner bevindt zich momenteel in de laatste fase van zijn zogeheten 'gardening leave', nadat hij in juli vorig jaar werd ontslagen bij Red Bull Racing. Bij de Oostenrijkse renstal werd hij destijds opgevolgd door Laurent Mekies, die momenteel nog altijd de leiding heeft over het team. Hoewel Horner sindsdien afwezig is op de grid, is de verwachting dat hij op korte termijn weer een rol gaat spelen in de koningsklasse van de autosport.

'We missen hem'

Ben Sulayem kijkt in ieder geval uit naar het moment dat de voormalig teambaas weer opduikt in de paddock. "Wanneer hij terugkeert, zal het zijn alsof hij op vakantie is geweest", aldus de herkozen FIA-president. Hij benadrukt dat de sport behoefte heeft aan de aanwezigheid van de 52-jarige Brit. "We missen hem. Iemand zoals hij vindt altijd zijn weg", voegt Ben Sulayem daaraan toe.

Achter de schermen lijkt die weg inmiddels vorm te krijgen. Horner is naar verluidt contractueel weer vrij om een nieuwe uitdaging aan te gaan en wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar het Formule 1-team van Alpine. Hij zou onderdeel uitmaken van een consortium dat van plan is om het belang van 24 procent van Otro Capital in de Franse renstal over te nemen.

Ondanks het soms turbulente verleden koestert Ben Sulayem een warme band met de Britse oud-teambaas. De president sluit af met een knipoog naar het uitgesproken karakter van Horner. "Ik zeg altijd tegen hem: je praat te veel, maar je bedoelt het niet slecht", besluit Ben Sulayem.

Gerelateerd

Christian Horner Mohammed ben Sulayem

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

VIDEO | Wens van Max Verstappen komt uit in 2030 uit: V8 terug in F1 Video

VIDEO | Wens van Max Verstappen komt uit in 2030 uit: V8 terug in F1

  • Gisteren 20:15
  • 4
Mercedes en Red Bull steunen plannen FIA en F1 voor terugkeer V8-motoren

Mercedes en Red Bull steunen plannen FIA en F1 voor terugkeer V8-motoren

  • Gisteren 16:02
  • 3
Ben Sulayem doet weer eens gek: Antonelli negeert FIA-president volledig

Ben Sulayem doet weer eens gek: Antonelli negeert FIA-president volledig

  • Gisteren 09:26
  • 6
Ben Sulayem wil V8-motoren laten terugkeren: "Het is een kwestie van tijd"

Ben Sulayem wil V8-motoren laten terugkeren: "Het is een kwestie van tijd"

  • 3 mei 2026 12:30
  • 8
Russell haalt hard uit naar Verstappen in Miami, Max wijst naar fout van Red Bull | GPFans Recap Recap

Russell haalt hard uit naar Verstappen in Miami, Max wijst naar fout van Red Bull | GPFans Recap

  • Gisteren 00:06
  • 5
'Horner op kandidatenlijst Liberty Media om CEO MotoGP te worden'

'Horner op kandidatenlijst Liberty Media om CEO MotoGP te worden'

  • 2 mei 2026 20:32

Net binnen

12:14
Juncadella grapt over uitblijven straf voor Hamilton na middelvinger
11:29
Mekies legt uit dat Verstappen ontsnapt is aan diskwalificatie: 'Exact dezelfde specificaties'
10:12
Doornbos hard over Russell na Miami: "Ligt in de foetushouding met duim in z'n mond"
09:36
Kelly Piquet over nonchalante stijl Verstappen: "Kan hem geen reet schelen"
08:33
Montoya pleit voor strafpunten Verstappen na kritiek op F1-regels
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

FIA verklaart waarom tijdstraf Verstappen niet gedurende race uitgedeeld kon worden statement na miami

FIA verklaart waarom tijdstraf Verstappen niet gedurende race uitgedeeld kon worden

Gisteren 19:22 2
Mercedes en Red Bull steunen plannen FIA en F1 voor terugkeer V8-motoren wolff en mekies reageren

Mercedes en Red Bull steunen plannen FIA en F1 voor terugkeer V8-motoren

Gisteren 16:02 3
Verstappen wordt na afloop van Grand Prix Miami tóch bestraft door FIA-stewards Stewards vellen oordeel

Verstappen wordt na afloop van Grand Prix Miami tóch bestraft door FIA-stewards

3 mei 2026 23:52 7
Stewards delen forse straf uit na onderzoek van incidenten Leclerc en Russell in Miami Flinke tijdstraf

Stewards delen forse straf uit na onderzoek van incidenten Leclerc en Russell in Miami

3 mei 2026 23:39 4
Ontdek het op Google Play
x