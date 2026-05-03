Credit for photo: Red Bull Content Pool

Verstappen wordt na afloop van Grand Prix Miami tóch bestraft door FIA-stewards

Verstappen wordt na afloop van Grand Prix Miami tóch bestraft door FIA-stewards

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Max Verstappen kreeg na de F1 Grand Prix van Miami twee onderzoeken aan zijn broek. Voor het contact met George Russell werd hem geen straf opgelegd. De stewards hebben echter besloten om voor een andere overtreding een tijdstraf uit te delen aan de Red Bull Racing-coureur.

Verstappen startte als tweede op het Miami International Autodrome en kwam beter weg dan poleman Andrea Kimi Antonelli, maar hij spinde in bocht 2. Hij viel terug tot buiten de toptien. De Limburger herstelde zich tot de zevende positie en besloot tijdens de safety car voor Isack Hadjar en Pierre Gasly naar binnen te komen. Door deze alternatieve strategie moest hij erg lang op de harde compound rijden. De undercut bezorgde hem eventjes de leiding, maar uiteindelijk viel Verstappen terug naar de vijfde plaats.

Conclusie na witte lijn-overschrijding Verstappen

De wedstrijdleider, Rui Marques, liet na de pitstop van Verstappen weten dat hij mogelijk over de witte lijn had gereden bij pit exit. Het gaat om de witte lijn die pit exit scheidt van de baan in bocht 2. Dit is een overtreding van de officiële notities van Marques.

Na lang beraad bij de stewards en het bestuderen van alle mogelijke videobeelden, is men tot de conclusie gekomen dat Verstappen met zijn linkervoorband over de witte lijn is gegaan. Dat levert een tijdstraf van 5 seconden op.

Gelukkig heeft Charles Leclerc een tijdstraf van 20 seconden gekregen. Verstappen valt daardoor niet terug naar P6, maar blijft hij op P5.

Stewards zien mogelijke overtreding Verstappen in GP Miami en lassen onderzoek in

