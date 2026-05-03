Isack Hadjar is na afloop van de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Miami uit de uitslag geschrapt. De Red Bull Racing-coureur is door de stewards gediskwalificeerd vanwege een overtreding van het technisch reglement. Omdat zijn auto in feite illegaal is verklaard, moet de jonge Fransman de race op het Miami International Autodrome vanuit de pitstraat aanvangen.

Tijdens de technische keuring na de kwalificatiesessie kwam aan het licht dat de RB22 van de teamgenoot van Max Verstappen niet aan de regels voldeed. De zogeheten floor boards van de bolide staken te ver uit. Dit aerodynamische onderdeel, dat achter de voorwielen is geplaatst om een inwash-effect te creëren en vuile lucht te beperken, stak aan zowel de linker- als de rechterkant 2 millimeter te ver uit. Hiermee viel het onderdeel buiten het verplichte referentievolume, wat in strijd is met de strikte voorschriften voor dit seizoen.

FIA constateert overtreding bij Red Bull-bolide

Het was Jo Bauer, technisch hoofd van de FIA, die samen met zijn crew de onregelmatigheid bij Hadjar ontdekte en direct rapporteerde aan de stewards. "Na de kwalificatie zijn de legaliteitsvolumes gecontroleerd bij auto nummer 6. De floor board zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant stak 2 millimeter buiten het referentievolume RV-FLOOR BOARD uit. Aangezien dit niet in overeenstemming is met Artikel 3.5.5 van het technisch reglement, verwijs ik deze zaak naar de stewards voor hun overweging", zo werd geschreven in het officiële rapport. De FIA besloot daarna Hadjar te diskwalificeren. Dat is de standaardstraf bij een overtreding van het technisch reglement. Voor teammaat Max Verstappen ziet het er beter uit: hij begint zondag vanaf P2.

