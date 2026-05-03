close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen

Hoe laat begint vandaag de F1-race in Miami en wat doet het noodweer?

Max Verstappen — Foto: © IMAGO
1 reactie

Hoe laat begint vandaag de F1-race in Miami en wat doet het noodweer?

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

De Grand Prix van Miami gaat vanavond om 19:00 uur Nederlandse tijd van start. Vanwege het tijdsverschil van zes uur met Florida, waar de lichten om 13:00 uur lokale tijd op groen gaan, moeten de Nederlandse Formule 1-fans zich opmaken voor een avondsessie. De coureurs werken hun wedstrijd af op het Miami International Autodrome, een stratencircuit dat is aangelegd rondom het Hard Rock Stadium.

Voorafgaand aan de start vindt om 18:00 uur Nederlandse tijd de traditionele rijdersparade plaats. De hoofdrace telt in totaal 57 ronden, waardoor de finishvlag bij een normaal verloop rond 20:30 uur zal vallen. Er is voor dit weekend een noodplan opgesteld vanwege een verhoogde kans op onweersbuien op zondagmiddag, waardoor de starttijd drie uur naar voren is gehaald.

Uitzendrechten en samenvattingen in Nederland

De race in Florida is in Nederland live te bekijken via streamingdienst Viaplay en het lineaire kanaal Viaplay TV. Daarnaast kunnen liefhebbers afstemmen op F1 TV Pro voor extra functies zoals live telemetrie en onboard-beelden. Voor wie de Grand Prix niet live volgt, zendt de NOS op zondagavond een uitgebreide samenvatting uit. Ziggo Sport beschikt niet over de uitzendrechten voor de livebeelden, maar besteedt wel aandacht aan het raceweekend in het praatprogramma Race Café.

De Grand Prix in Miami is pas de vierde halte van het huidige wereldkampioenschap, nadat de seizoensopener in Australië werd gevolgd door races in China en Japan. De geplande wedstrijden in Bahrein en Saoedi-Arabië werden eerder dit jaar van de kalender gehaald vanwege de politieke situatie in het Midden-Oosten. Naast de sportieve actie op de baan hangt er dit weekend ook een bedrukte sfeer in de paddock. De racewereld reageerde zaterdag vol verslagenheid op het overlijden van de 59-jarige racelegende Alex Zanardi.

Gerelateerd

Grand Prix van Miami

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

FIA deelt diskwalificatie uit aan Red Bull-coureur na kwalificatie GP Miami

FIA deelt diskwalificatie uit aan Red Bull-coureur na kwalificatie GP Miami

  • 2 uur geleden
  • 7
Olav Mol noemt F1-upgrades overtrokken en betwijfelt stap van Red Bull

Olav Mol noemt F1-upgrades overtrokken en betwijfelt stap van Red Bull

  • Gisteren 21:20
  • 7
Stewards verklaren waarom Norris pole voor Sprint behoudt ondanks overtreding

Stewards verklaren waarom Norris pole voor Sprint behoudt ondanks overtreding

  • Gisteren 16:44
  • 7
Mercedes vervangt motoronderdelen Antonelli: geen gridstraf voor de Italiaan

Mercedes vervangt motoronderdelen Antonelli: geen gridstraf voor de Italiaan

  • 1 uur geleden
Verstappen ziet ineens betere toekomst: "Dit overtreft de verwachtingen"

Verstappen ziet ineens betere toekomst: "Dit overtreft de verwachtingen"

  • 1 uur geleden
  • 1
Formule 1 bevestigt compleet andere starttijd voor GP Miami: dit is het nieuwe tijdschema

Formule 1 bevestigt compleet andere starttijd voor GP Miami: dit is het nieuwe tijdschema

  • 2 uur geleden

Net binnen

08:21
Mercedes vervangt motoronderdelen Antonelli: geen gridstraf voor de Italiaan
07:49
Verstappen ziet ineens betere toekomst: "Dit overtreft de verwachtingen"
07:10
FIA deelt diskwalificatie uit aan Red Bull-coureur na kwalificatie GP Miami
06:51
Formule 1 bevestigt compleet andere starttijd voor GP Miami: dit is het nieuwe tijdschema
2-5
Recap
FIA last vergadering over noodweer in, Verstappen kwalificeert op eerste startrij | GPFans Recap
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Hoe laat begint vandaag de F1-race in Miami en wat doet het noodweer? Starttijd

Hoe laat begint vandaag de F1-race in Miami en wat doet het noodweer?

27 minuten geleden 1
FIA deelt diskwalificatie uit aan Red Bull-coureur na kwalificatie GP Miami DSQ

FIA deelt diskwalificatie uit aan Red Bull-coureur na kwalificatie GP Miami

2 uur geleden 7
Formule 1 bevestigt compleet andere starttijd voor GP Miami: dit is het nieuwe tijdschema Starttijd op zondag

Formule 1 bevestigt compleet andere starttijd voor GP Miami: dit is het nieuwe tijdschema

2 uur geleden
Antonelli houdt Verstappen nipt van pole af voor GP Miami: "Een hele goede dag voor ons" Kimi Antonelli

Antonelli houdt Verstappen nipt van pole af voor GP Miami: "Een hele goede dag voor ons"

Gisteren 23:17
Ontdek het op Google Play
x