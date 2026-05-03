Hoe laat begint vandaag de F1-race in Miami en wat doet het noodweer?

De Grand Prix van Miami gaat vanavond om 19:00 uur Nederlandse tijd van start. Vanwege het tijdsverschil van zes uur met Florida, waar de lichten om 13:00 uur lokale tijd op groen gaan, moeten de Nederlandse Formule 1-fans zich opmaken voor een avondsessie. De coureurs werken hun wedstrijd af op het Miami International Autodrome, een stratencircuit dat is aangelegd rondom het Hard Rock Stadium.

Voorafgaand aan de start vindt om 18:00 uur Nederlandse tijd de traditionele rijdersparade plaats. De hoofdrace telt in totaal 57 ronden, waardoor de finishvlag bij een normaal verloop rond 20:30 uur zal vallen. Er is voor dit weekend een noodplan opgesteld vanwege een verhoogde kans op onweersbuien op zondagmiddag, waardoor de starttijd drie uur naar voren is gehaald.

Artikel gaat verder onder video

Uitzendrechten en samenvattingen in Nederland

De race in Florida is in Nederland live te bekijken via streamingdienst Viaplay en het lineaire kanaal Viaplay TV. Daarnaast kunnen liefhebbers afstemmen op F1 TV Pro voor extra functies zoals live telemetrie en onboard-beelden. Voor wie de Grand Prix niet live volgt, zendt de NOS op zondagavond een uitgebreide samenvatting uit. Ziggo Sport beschikt niet over de uitzendrechten voor de livebeelden, maar besteedt wel aandacht aan het raceweekend in het praatprogramma Race Café.

De Grand Prix in Miami is pas de vierde halte van het huidige wereldkampioenschap, nadat de seizoensopener in Australië werd gevolgd door races in China en Japan. De geplande wedstrijden in Bahrein en Saoedi-Arabië werden eerder dit jaar van de kalender gehaald vanwege de politieke situatie in het Midden-Oosten. Naast de sportieve actie op de baan hangt er dit weekend ook een bedrukte sfeer in de paddock. De racewereld reageerde zaterdag vol verslagenheid op het overlijden van de 59-jarige racelegende Alex Zanardi.

Gerelateerd