Olav Mol noemt F1-upgrades overtrokken en betwijfelt stap van Red Bull
Olav Mol noemt F1-upgrades overtrokken en betwijfelt stap van Red Bull
Volgens Ziggo Sport-analist Olav Mol wordt de impact van technische upgrades in de Formule 1 zwaar overschat. De commentator stelt dat de stap vooruit van Red Bull Racing in Miami in perspectief moet worden geplaatst en plaatst tegelijkertijd vraagtekens bij de betrouwbaarheid van koploper Mercedes. Dat laat hij weten in het Race Café.
Tijdens het raceweekend in Florida hebben diverse renstallen grote updatepakketten geïntroduceerd. Zo nam Ferrari elf nieuwe onderdelen mee en bracht ook Red Bull flinke wijzigingen aan de sidepods en achtervleugel mee naar het circuit. Volgens Mol is de euforie over dergelijke pakketten echter misplaatst. "De reglementswijzigingen zijn voor iedereen hetzelfde. Het gaat er puur om wat je wel of niet mag met de elektronica. Daarnaast gaat het over de upgrades, die iedereen meeneemt. Ik vind upgrades zwaar overtrokken", aldus de analist.
Waarde van upgrades
De commentator benadrukt dat het puur tellen van nieuwe onderdelen geen zin heeft. "Een Formule 1-team neemt een upgrade mee om in principe twee tienden van een seconde te winnen in een weekend. Dat kan dan uit twee, vier, zes, of acht dingen bestaan, maar zo bouwen ze hun seizoen op. Je neemt een upgrade van twee tienden mee, maar je collega's ook. Als je er al achter staat, ga je allemaal stapsgewijs omhoog. Ferrari kan dan wel elf upgrades hebben, Cadillac negen, en Red Bull zeven, maar dat is puur het aantal. Die upgrades hebben met de betrouwbaarheid en de performance te maken", legt hij uit. Mol rekent voor dat een grote achterstand, zoals de huidige marge van Red Bull op Mercedes, niet in één keer te dichten is. "Stel dat je Red Bull Racing bent en je hebt een achterstand van zes tienden op Mercedes. Dan moet je dus met vier tienden aan upgrades komen om dichterbij te komen. Dat gaat niet, want er bestaan geen updates van vier tienden".
Dat Max Verstappen zich in de sprintkwalificatie als vijfde wist te klasseren en het gat naar de kop verkleinde, is volgens Mol dan ook vooral een optische illusie. Waar de Nederlander in Japan nog 1,49 seconden toegaf op de snelste tijd, was dat in Miami teruggebracht tot 0,59 seconde. "Max Verstappen lijkt op dit moment wel wat goed gemaakt te hebben", erkent Mol. "Het was tot op heden zó slecht. Als je een paar procent beter wordt, ziet het er al snel beter uit". De analist voegt daaraan toe dat het gevoel van de coureur minstens zo belangrijk is als de data uit de windtunnel. "Als een upgrade de balans van jouw auto beter maakt, kun je als rijder harder gaan. De vraag is dan of je harder gaat door de update of dat jij beter tot je recht komt, omdat de auto meer doet wat je wilt. Dat is allemaal aan elkaar gekoppeld".
Haperende techniek bij de concurrentie
Tot slot wijst Mol op de haperende techniek bij de concurrentie, wat de verhoudingen op de baan eveneens beïnvloedt. Hoewel Mercedes momenteel het constructeurskampioenschap aanvoert, verliep de voorbereiding in Miami allerminst vlekkeloos. "De Mercedessen staan er niet zo lekker bij", observeert Mol. Hij zag dat de door Mercedes aangedreven wagens kampten met motorische ongemakken. "Ze waren niet de enigen, want bij Williams was er ook een probleem met de turbo. Carlos Sainz klaagde dat er een raar geluid uit de turbo kwam. George Russell had daar ook last van. Kimi Antonelli kon uiteindelijk helemaal niet meer rijden". De wedstrijdleiding had de eerste vrije training speciaal met een half uur verlengd zodat teams de wijzigingen konden testen, iets wat volgens Mol hard nodig was. "De teams hebben dat nodig gehad", besluit hij.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen ziet "het licht aan het einde van de tunnel" maar heeft toch kritiekpuntje voor Red Bull
- 50 minuten geleden
Verstappen onthult waar "onverwachte" verbetering vandaan komt: "Dit betaalt zich echt uit"
- 1 uur geleden
- 1
LIVE (gesloten) | Kwalificatie GP Miami: Antonelli sneller dan Leclerc en Verstappen halverwege in Q3
- 2 uur geleden
Verstappen onthult bijzondere voorbereiding op kwalificatie: 'Ga mijn best doen Ajax-PSV te kijken'
- Gisteren 19:51
- 1
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Antonelli houdt Verstappen nipt van pole af voor GP Miami: "Een hele goede dag voor ons"
LIVE (gesloten) | Kwalificatie GP Miami: Antonelli sneller dan Leclerc en Verstappen halverwege in Q3
Olav Mol noemt F1-upgrades overtrokken en betwijfelt stap van Red Bull
FIA bevestigt diskwalificatie Bortoleto en brengt herziene uitslag van Sprint Miami uit
Net binnen
FIA last vergadering over noodweer in, Verstappen kwalificeert op eerste startrij | GPFans Recap
- 43 minuten geleden
Verstappen ziet "het licht aan het einde van de tunnel" maar heeft toch kritiekpuntje voor Red Bull
- 50 minuten geleden
Mekies realistisch na P2 Verstappen: 'We zitten in de goed richting, maar nog niet alles opgelost'
- 1 uur geleden
Verstappen onthult waar "onverwachte" verbetering vandaan komt: "Dit betaalt zich echt uit"
- 1 uur geleden
- 1
Antonelli houdt Verstappen nipt van pole af voor GP Miami: "Een hele goede dag voor ons"
- 1 uur geleden
Verstappen verrast en staat naast polesitter Antonelli op de eerste startrij in Miami
- 1 uur geleden
- 2
Veel gelezen
Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop
- 30 april
Kelly Piquet onthult geboortedatum Lily Verstappen: dochter Max viert eerste verjaardag
- 25 april
Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'
- 21 april
Amerikaanse wetgeving zet Formule 1-race Miami zondag mogelijk op losse schroeven
- 1 mei
Commentatoren geven Verstappen nieuwe bijnaam na "onmogelijke" Nürburgring-actie
- 24 april
Verstappen weigerde deze coureur als nieuwe Red Bull-teammaat: "Ze hebben ruzie gehad"
- 24 april