Volgens Ziggo Sport-analist Olav Mol wordt de impact van technische upgrades in de Formule 1 zwaar overschat. De commentator stelt dat de stap vooruit van Red Bull Racing in Miami in perspectief moet worden geplaatst en plaatst tegelijkertijd vraagtekens bij de betrouwbaarheid van koploper Mercedes. Dat laat hij weten in het Race Café.

Tijdens het raceweekend in Florida hebben diverse renstallen grote updatepakketten geïntroduceerd. Zo nam Ferrari elf nieuwe onderdelen mee en bracht ook Red Bull flinke wijzigingen aan de sidepods en achtervleugel mee naar het circuit. Volgens Mol is de euforie over dergelijke pakketten echter misplaatst. "De reglementswijzigingen zijn voor iedereen hetzelfde. Het gaat er puur om wat je wel of niet mag met de elektronica. Daarnaast gaat het over de upgrades, die iedereen meeneemt. Ik vind upgrades zwaar overtrokken", aldus de analist.

Waarde van upgrades

De commentator benadrukt dat het puur tellen van nieuwe onderdelen geen zin heeft. "Een Formule 1-team neemt een upgrade mee om in principe twee tienden van een seconde te winnen in een weekend. Dat kan dan uit twee, vier, zes, of acht dingen bestaan, maar zo bouwen ze hun seizoen op. Je neemt een upgrade van twee tienden mee, maar je collega's ook. Als je er al achter staat, ga je allemaal stapsgewijs omhoog. Ferrari kan dan wel elf upgrades hebben, Cadillac negen, en Red Bull zeven, maar dat is puur het aantal. Die upgrades hebben met de betrouwbaarheid en de performance te maken", legt hij uit. Mol rekent voor dat een grote achterstand, zoals de huidige marge van Red Bull op Mercedes, niet in één keer te dichten is. "Stel dat je Red Bull Racing bent en je hebt een achterstand van zes tienden op Mercedes. Dan moet je dus met vier tienden aan upgrades komen om dichterbij te komen. Dat gaat niet, want er bestaan geen updates van vier tienden".

Dat Max Verstappen zich in de sprintkwalificatie als vijfde wist te klasseren en het gat naar de kop verkleinde, is volgens Mol dan ook vooral een optische illusie. Waar de Nederlander in Japan nog 1,49 seconden toegaf op de snelste tijd, was dat in Miami teruggebracht tot 0,59 seconde. "Max Verstappen lijkt op dit moment wel wat goed gemaakt te hebben", erkent Mol. "Het was tot op heden zó slecht. Als je een paar procent beter wordt, ziet het er al snel beter uit". De analist voegt daaraan toe dat het gevoel van de coureur minstens zo belangrijk is als de data uit de windtunnel. "Als een upgrade de balans van jouw auto beter maakt, kun je als rijder harder gaan. De vraag is dan of je harder gaat door de update of dat jij beter tot je recht komt, omdat de auto meer doet wat je wilt. Dat is allemaal aan elkaar gekoppeld".

Haperende techniek bij de concurrentie

Tot slot wijst Mol op de haperende techniek bij de concurrentie, wat de verhoudingen op de baan eveneens beïnvloedt. Hoewel Mercedes momenteel het constructeurskampioenschap aanvoert, verliep de voorbereiding in Miami allerminst vlekkeloos. "De Mercedessen staan er niet zo lekker bij", observeert Mol. Hij zag dat de door Mercedes aangedreven wagens kampten met motorische ongemakken. "Ze waren niet de enigen, want bij Williams was er ook een probleem met de turbo. Carlos Sainz klaagde dat er een raar geluid uit de turbo kwam. George Russell had daar ook last van. Kimi Antonelli kon uiteindelijk helemaal niet meer rijden". De wedstrijdleiding had de eerste vrije training speciaal met een half uur verlengd zodat teams de wijzigingen konden testen, iets wat volgens Mol hard nodig was. "De teams hebben dat nodig gehad", besluit hij.

Tijdschema Miami GP 2026 (Nederlandse tijd) Sessie Datum Tijd (CEST) Sprintrace Zaterdag 2 mei 18:00 - 19:00 Kwalificatie Zaterdag 2 mei 22:00 - 23:00 Grand Prix Zondag 3 mei 22:00 - 00:00

