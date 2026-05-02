Verstappen laat van zich horen op social media na F1-sprintrace in Miami | F1 Shorts
Verstappen laat van zich horen op social media na F1-sprintrace in Miami | F1 Shorts
Al het korte en spraakmakende Formule 1-nieuws, gebundeld op één plek.
Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.
F1 Shorts
Verstappen laat van zich horen op social media na F1-sprintrace in Miami
Max Verstappen heeft via social media kort van zich laten horen na de sprintrace in Miami. De Nederlander laat weten dat er nog altijd veel werk aan de winkel is, maar dat er ook verbetering heeft plaatsgevonden.
Hoog bezoek bij Ferrari
Hoog bezoek bij het team van Ferrari in Miami: niemand minder dan tennislegende Rafa Nadal is daar op bezoek voor de Grand Prix van Miami.
Ferrari gaat op de bon na vrije training voor GP Miami
Ferrari heeft een boete gekregen na de eerste en enige vrije training voor de Grand Prix van Miami. Charles Leclerc klokte niet alleen de snelste tijd gedurende de oefensessie in Florida, hij was ook het snelst in de pitstraat. Hij was té snel, met 1,4 kilometer per uur om precies te zijn. De Scuderia zal daarom €200 bij de FIA neer moeten leggen.
Racing Bulls komt met speciale teamkit
Het team van Racing Bullls is met een speciaal geel tenue gekomen voor het aanstaande raceweekend in Miami. Naar verwachting zullen zij ook met een speciale livery aan de start verschijnen.
Cadillac komt met speciale kleurstelling naar Miami
Het team van Cadillac zal de eerste van de drie thuisraces op Amerikaanse bodem dit jaar aanvangen met een speciale livery, zo heeft de renstal met Valtteri Bottas en Sergio Pérez in de gelederen bekendgemaakt.
Rallyfans delen beelden van mega-klapper Jos Verstappen
Jos Verstappen deed afgelopen weekend mee aan de Rallye de Wallonie, maar de voormalig Formule 1-coureur zou de finish niet bereiken. Hij maakte een zware crash mee met zijn Škoda Fabia RS Rally2. Verstappen en zijn navigator Jasper Vermeulen, die inviel voor Renaud Jamoul omdat hij thuiszat met een gebroken enkel, raakten op hoge snelheid een boom en vlogen over de kop. Gelukkig konden ze allebei ongedeerd uitstappen.
Veijer zet pole position om in podium
Collin Veijer, de jonge Nederlandse couruer die op zaterdag de pole position in Spanje te grazen nam in de Moto2, heeft deze weten te verzilveren tot een podium op de zondag. Een uitstekend resultaat waar hij erg blij mee is.
Veijer pakt allereerste Moto2-pole
Prachtig nieuws uit Spanje, waar Collin Veijer zijn allereerste pole position uit zijn Moto2-loopbaan te pakken heeft!
Kvapil gaat over de kop tijdens NASCAR-race
Een toch wel bijzonder tafereel afgelopen weekend tijdens de tweede ronde van de O’Reilly Auto Parts Series op de Kansas Speedway. Carson Kvapil was daar in gevecht met William Byron en Justin Allgaier voor de tweede plek, waarbij het duo elkaar raakte. Voor Kvapil resulteerde dit in een crash waarbij de auto van de grond kwam en zelfs op z’n kop vloog. Kvapil kon gelukkig ongedeerd uit zijn auto stappen en stelde achteraf dat het “eigenlijk niet zo erg was” als hij had verwacht, zo vertelt hij op NASCAR.com.
Verstappen beantwoordt quizvragen tijdens het simracen
Dat Max Verstappen zijn algemene kennis vaak on point is en dat hij goed kan simracen, dat weten we allemaal wel. Hoe gaat het als die twee gecombineerd worden? Dat zocht Viaplay uit.
Regerend F1-wereldkampioen Norris verslaat darter Littler voor prestigieuze award
Lando Norris heeft maandagavond een Laureus-award binnengesleept. De McLaren-coureur verdiende vorig jaar zijn eerste wereldkampioenschap in de Formule 1. Hij is daarom uitgeroepen tot 'doorbraak van het jaar'. De andere genomineerden waren de jonge dartlegende Luke Littler en de 13-jarige zwemster Yu Zidi.
Verstappen slaat inhaalpoging Haase van zich af
Max Verstappen ligt momenteel aan de leiding tijdens de Race 2 van de 24h Nürburgring Qualifiers. De Nederlander wordt daarin achtervolgd door Christopher Haase. Het duo kende tijdens de NLS2 al een waar titanengevecht en vanmiddag was dat niet anders. De Duitser probeerde Verstappen voorbij te gaan, maar dat liet de Red Bull-coureur niet toe.
Pin mag testrondjes rijden met Mercedes F1-wagen op Silverstone
Doriane Pin, de F1 Academy-kampioen van 2025, stapt zaterdag bij Mercedes in om testrondjes te maken op Silverstone Circuit. Het gebeurt in een Formule 1-wagen en Pin legt uit: “Het is vandaag een hele speciale dag. Ik mag voor het eerst een Formule 1-wagen besturen op Silverstone. Daar kijk ik erg naar uit. Het wordt een mooie dag en iets waar ik al heel lang van heb gedroomd.”
Alpine en Audi druk bezig met F1-testdagen tijdens lentestop
Ondanks dat we in een lentestop zitten door de afgelasting van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië, zijn de Formule 1-teams druk bezig. Zo zagen we Ferrari eerder al een Pirelli-test uitvoeren op het privécircuit op Fiorano. McLaren en Mercedes mochten het 2027-rubber uitproberen op de Nürburgring. Nu is het de beurt aan Alpine en Audi om kilometers af te leggen. Franco Colapinto is in actie gekomen op Silverstone. Het nieuwe Duitse team is momenteel op de autodromo van Monza met Nico Hülkenberg
Alonso test superauto van Newey
Fernando Alonso heeft tijdens de onverwachte voorjaarsonderbreking van de Formule 1 achter het stuur gezeten van de Aston Martin Valkyrie op het Circuit Paul Ricard. De Spanjaard werkte een test af met de door Adrian Newey ontworpen hypercar, in de aanloop naar de start van het nieuwe World Endurance Championship-seizoen.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop
- 30 april 2026 13:29
- 8
Verstappen vindt waardering van teambazen logisch: 'Wie moet je anders op één zetten?'
- 1 mei 2026 21:48
- 5
Verstappen tweede in vrije training Miami achter Leclerc, motorproblemen bij Mercedes
- 1 mei 2026 19:33
- 2
FIA last vergadering over noodweer in, Verstappen kwalificeert op eerste startrij | GPFans Recap
- 43 minuten geleden
Seizoen 2026
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Antonelli houdt Verstappen nipt van pole af voor GP Miami: "Een hele goede dag voor ons"
LIVE (gesloten) | Kwalificatie GP Miami: Antonelli sneller dan Leclerc en Verstappen halverwege in Q3
Olav Mol noemt F1-upgrades overtrokken en betwijfelt stap van Red Bull
FIA bevestigt diskwalificatie Bortoleto en brengt herziene uitslag van Sprint Miami uit
Net binnen
FIA last vergadering over noodweer in, Verstappen kwalificeert op eerste startrij | GPFans Recap
- 43 minuten geleden
Verstappen ziet "het licht aan het einde van de tunnel" maar heeft toch kritiekpuntje voor Red Bull
- 51 minuten geleden
Mekies realistisch na P2 Verstappen: 'We zitten in de goed richting, maar nog niet alles opgelost'
- 1 uur geleden
Verstappen onthult waar "onverwachte" verbetering vandaan komt: "Dit betaalt zich echt uit"
- 1 uur geleden
- 1
Antonelli houdt Verstappen nipt van pole af voor GP Miami: "Een hele goede dag voor ons"
- 1 uur geleden
Verstappen verrast en staat naast polesitter Antonelli op de eerste startrij in Miami
- 1 uur geleden
- 2
Veel gelezen
Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop
- 30 april
Kelly Piquet onthult geboortedatum Lily Verstappen: dochter Max viert eerste verjaardag
- 25 april
Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'
- 21 april
Amerikaanse wetgeving zet Formule 1-race Miami zondag mogelijk op losse schroeven
- 1 mei
Commentatoren geven Verstappen nieuwe bijnaam na "onmogelijke" Nürburgring-actie
- 24 april
Verstappen weigerde deze coureur als nieuwe Red Bull-teammaat: "Ze hebben ruzie gehad"
- 24 april