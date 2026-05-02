Verstappen laat van zich horen op social media na F1-sprintrace in Miami

Een toch wel bijzonder tafereel afgelopen weekend tijdens de tweede ronde van de O’Reilly Auto Parts Series op de Kansas Speedway. Carson Kvapil was daar in gevecht met William Byron en Justin Allgaier voor de tweede plek, waarbij het duo elkaar raakte. Voor Kvapil resulteerde dit in een crash waarbij de auto van de grond kwam en zelfs op z’n kop vloog. Kvapil kon gelukkig ongedeerd uit zijn auto stappen en stelde achteraf dat het “eigenlijk niet zo erg was” als hij had verwacht, zo vertelt hij op NASCAR.com.