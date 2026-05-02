Volgens Formule 1-analist Peter Windsor hebben Lando Norris en Kimi Antonelli een uitstekende indruk achtergelaten tijdens de sprintkwalificatie in Miami, maar was het een onopvallend moment van Max Verstappen dat de kroon spande. De 74-jarige Brit stelt dat de regerend wereldkampioen en de huidige WK-leider hun stempel op de sessie drukten, terwijl Red Bull Racing na een moeizame seizoensstart tekenen van herstel toont. Dat laat hij weten in een uitgebreide analyse op YouTube.

McLaren-coureur Norris veroverde de poleposition voor de sprintrace en doorbrak daarmee de kwalificatiedominantie die Mercedes dit seizoen liet zien. Windsor is vol lof over de Brit."Lando Norris was absoluut briljant in zijn ronde. Dat was wederom het geval, want hij is hier gewoon ijzersterk", stelt de analist. Volgens Windsor profiteert Norris optimaal van de grip aan de achterkant van zijn wagen."Als Lando dat op stratencircuits heeft, is Lando altijd heel sterk en geweldig om naar te kijken. Het was geen perfecte ronde, maar hij straalde wel vertrouwen uit en was duidelijk sneller dan zijn teamgenoot, Oscar Piastri", aldus Windsor.

Achter Norris kwalificeerde WK-leider Antonelli zich als tweede. De negentienjarige Italiaan was daarmee sneller dan zijn Mercedes-teamgenoot George Russell, die niet verder kwam dan de zesde tijd. Windsor ziet de verhoudingen binnen het team verschuiven."Kimi Antonelli kwam ogenschijnlijk uit het niets, maar hij was al de hele dag veel sneller dan George Russell in de Mercedes. Dat is een zorgwekkend teken voor George", concludeert hij."Na wat er in China en Japan gebeurde, zou je verwachten dat Russell keihard zou terugslaan, aangezien hij in principe de eerste coureur van het team is. Antonelli oogt echter extreem indrukwekkend in de auto", voegt de analist daaraan toe.

Red Bull op de weg terug

Bij Red Bull Racing, dat dit weekend met zeven upgrades rijdt om het overgewicht van de auto aan te pakken, eindigde Verstappen als vijfde. Windsor beschouwt dit als een cruciale opsteker voor de renstal."Dat is een heel goede prestatie voor hem, voor het team, en voor de modificaties die ze hebben doorgevoerd. Dit komt op een moment waarop Red Bull verder bergafwaarts had kunnen gaan of dat ze zich bijeen zouden rapen. Alle tekenen wijzen erop dat ze weer op de weg terug zijn", analyseert Windsor. Hoewel Verstappen in de eerste sector nog tijd toegaf op de concurrentie, zag de analist een coureur die zich comfortabel voelde in de wagen.

Voor Isack Hadjar, de nieuwe teamgenoot van Verstappen, verliep de sessie stroever. De Fransman klokte de negende tijd en gaf een seconde toe op de Nederlander. Windsor stelt dat dit ongeveer is wat Red Bull van een tweede coureur verlangt, maar Hadjar zelf is ontevreden over de nieuwe onderdelen."Ik haal geen enkel plezier uit de auto en heb moeite om de auto te begrijpen, dus het is voor mij absoluut geen grote stap vooruit. Voor Max is dat wel het geval", reageerde de coureur na afloop.

Het absolute hoogtepunt van de dag was voor Windsor echter geen snelle ronde, maar een moment in de pitstraat voorafgaand aan het eerste kwalificatiedeel. Verstappen moest daar op zeer lage snelheid een Alpine passeren."Max reed langs de Alpine. Er was misschien één millimeter ruimte aan de linkerkant en één millimeter ruimte aan de rechte kant, en hij reed gewoon door en raakte niks. Zijn beoordelingsvermogen en gevoel zijn gewoon ongelofelijk!" vertelt een enthousiaste Windsor."We hebben crashes in de pitstraat gezien, waar coureurs situaties verkeerd beoordeelden en een voorvleugel aantikten, maar dat was bij Max niet het geval. Hij reed maar drie kilometer per uur, maar dit is een herinnering hoe goed deze coureurs zelfs bij snelheden van drie kilometer per uur zijn. Het was simpelweg briljant", besluit de analist.