Commentatoren geven Verstappen nieuwe bijnaam na "onmogelijke" Nürburgring-actie

De vaste Duitse commentatoren van de Nürburgring zijn diep onder de indruk geraakt van de stuurkunsten van Max Verstappen. Tijdens de recente ADAC 24h Qualifiers op de befaamde Nordschleife zagen verslaggevers Olli Martini en Eddie Mielke hoe de viervoudig wereldkampioen een ongeziene inhaalactie plaatste in de openingsfase van de zondagswedstrijd. Hoe de Red Bull-coureur naast de Formule 1-paddock zijn stempel drukt op de internationale autosport, zorgde voor grote lof in de commentator-ruimte.

Verstappen combineert zijn huidige Formule 1-seizoen dit jaar met een ambitieus programma in het langeafstandsracen. Met zijn eigen team, Verstappen Racing, komt hij uit in een door Winward Racing gerunde Mercedes-AMG GT3. Tijdens de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring, die afgelopen weekend plaatsvonden, liet hij zich nadrukkelijk gelden op de baan tussen de gevestigde GT-specialisten. In een intens gevecht met onder meer Dennis Marschall in de Realize Kondo with Rinaldi-Ferrari en Christopher Haase in de Scherer Sport PHX-Audi liet Verstappen zien waarom hij momenteel tot de absolute wereldtop van de autosport behoort.

Artikel gaat verder onder video

'Tovenaar van de Formule 1'

Terwijl de bolides op hoge snelheid door de bochten na Hohe Acht vlogen, keken de commentatoren hun ogen uit. "Dit is wereldklasse GT3-sport die we hier zien, en Max Verstappen is hier de cameraman op de derde positie", begon het enthousiast over de onboardbeelden waarop de Limburger de leiders op de voet volgde. De spanning liep hoog op toen de coureurs met minimale marges dicht op elkaar reden door het verkeer. "Man, dat was nipt, ook voor Max Verstappen", vervolgde Mielke. Martini voegde toe: "Dit is absolute perfectie wat die drie daar doen. Haase, Marschall, Verstappen en de rest daarachter ook."

Het absolute hoogtepunt van de race volgde toen Verstappen een gewaagde aanval inzette op een punt waar inhalen normaal gesproken als onmogelijk wordt geacht door hoe smal het daar is en hoe hoog de snelheid daar ligt. Martini schreeuwde het vol ongeloof uit: "Verstappen duikt daar aan de binnenkant voorbij aan Dennis Marschall!" Het gebeurde bij de overgang van de Eiskurve naar Pflanzgarten, wat zorgde voor pure verbijstering. "Dat zou niet mogelijk moeten zijn. Daar heb ik nog nooit gezien dat een GT3 een andere GT3 inhaalt. Ja, dat is ongelooflijk. Hoe kun je op dat punt inhalen?" vroeg hij zich hardop af. Martini vervolgde: "Maar Verstappen, als er één iemand is die het kan, dan is het wel de tovenaar van de Formule 1, die ook hier laat zien dat hij in een GT3... Wauw, wat een actie! Mijn hemel."

Uiteindelijk zou Verstappen samen met Lucas Auer eindigen op P38 algemeen, nadat hij de auto van Mercedes-AMG Team Verstappen Racing naar de garage moest brengen met een afgebroken splitter.

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL

