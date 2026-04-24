Credit for photo: Gruppe C

Montoya pleit voor GT3-verbod Verstappen: 'Hij kan zijn benen breken of erger'

Credit for photo: Gruppe C — Foto: © IMAGO
2 reacties

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Volgens Juan Pablo Montoya zou Red Bull Racing er goed aan doen om Max Verstappen niet meer richting de Nürburgring Nordschleife te sturen. De Colombiaan is van mening dat de baan te gevaarlijk is en dat Red Bull nu simpelweg buigt voor de viervoudig wereldkampioen uit angst hem te verliezen.

Hoewel het gelukkig minder vaak voorkomt, kende de autosport afgelopen zaterdag een zwarte dag toen Juha Miettinen overleed na een zware crash op de Duitse baan. Dat onderstreept het gevaar van de Nordschleife en volgens Montoya moet dit een zogeheten ‘wake-upcall’ zijn voor Red Bull Racing om Verstappen daar niet meer te laten rijden.

'Red Bull wil Verstappen tevreden houden'

In de MontoyAS-podcast legt de voormalig Formule 1-coureur zijn standpunt uit. “Ik heb het gevoel dat Red Bull hem op dit moment, gezien de situatie waarin het team zit, niets meer zal verbieden. Ze zijn bang om hem te verliezen.” Toch zou het Oostenrijkse team volgens Montoya juist moeten ingrijpen: “Als je het vanuit het perspectief van het team bekijkt: er kan een ongeluk gebeuren waarbij hij zijn been of arm breekt, of erger.”

Risico's

Daarbij stelt Montoya dat Red Bull zich dat simpelweg niet kan veroorloven als Verstappen geblesseerd raakt: “Het geld dat Red Bull in hem heeft geïnvesteerd, zou genoeg reden moeten zijn om tegen hem te zeggen: kijk, we hebben je de kans gegeven, maar door dit soort risico’s heroverwegen we het en vinden we dat dit niet zou moeten gebeuren.”

Wel benadrukt Montoya dat hij Verstappen het plezier niet wil afnemen, maar dat teams in zijn tijd simpelweg minder toegeeflijk waren: “Ik werd meerdere keren uitgenodigd om rallyauto’s te rijden, om tests te doen en dat soort dingen. Ik had dat geweldig gevonden, maar ze lieten me nooit.”

Heeft Montoya hier een punt?

17 stemmen

Russell wijst naar GT3-uitstapjes Verstappen: 'Met vier titels op zak, zou ik hetzelfde doen'

  • Gisteren 12:33
Russell snapt kritiek Verstappen en collega's niet: "Persoonlijk geniet ik van deze auto's"

  • Vandaag 09:29
Red Bull onthult vleugel op halo op filmdag, Alpine test juist op Zandvoort | GPFans Recap

  • 22 april 2026 21:44
