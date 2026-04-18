De stewards van de DMSB hebben zaterdag tijdens de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers flink moeten ingrijpen en uiteindelijk de racelicentie van Oleksandr Kosohov ingenomen. De coureur met startnummer 999 beging twee extreem gevaarlijke overtredingen, waardoor de stewards geen andere optie zagen dan hem niet langer te laten racen op de iconische baan.

Het raceweekend op de Nürburgring ging zaterdag van start. De eerste kwalificatie van de 24h Nürburgring Qualifiers werd uiteindelijk gewonnen door David Jahn, die met een 8:09.488 de snelste tijd noteerde. Max Verstappen is ook aanwezig in Duitsland, maar moest genoegen nemen met de zesde startplek. De tijd van 8:13.012 werd neergezet door zijn teamgenoot: Lucas Auer. Lees hier hoe de eerste kwalificatie verliep.

DMSB-stewards pakken racelicentie af

De stewards zagen tijdens die eerste kwalificatie twee bizarre overtredingen van Kosohov, wat ertoe leidde dat zijn racelicentie werd ingetrokken. Zo negeerde de coureur in eerste instantie een code 60. Daarbij mag een rijder niet harder rijden dan 60 kilometer per uur, maar Kosohov werd geklokt op 192 kilometer per uur. Dat incident op zichzelf was al voldoende voor de stewards, die het volgende verklaarden: “Een stop-and-go tijdstraf van 95 seconden voor de volgende race, na de eerste ronde, onmiddellijke diskwalificatie van de coureur voor dit evenement en een algemene intrekking van de DPN-licentie.”

Toch was het nog niet genoeg voor Kosohov, die tijdens de kwalificatie opnieuw in de fout ging. Even later werd er namelijk met de dubbele gele vlag gezwaaid, waarbij een snelheidslimiet van 120 kilometer per uur geldt. Ook die melding leek Kosohov te negeren: hij werd namelijk betrapt op een snelheid van 201 kilometer per uur. Ook ditmaal was het oordeel van de stewards hetzelfde, waardoor uiteindelijk zijn racelicentie werd ingetrokken.

