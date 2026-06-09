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Antonelli with Italian flag wrapped around him in Mercedes race suit holding up one finger to demonstrate race win at Monaco GP

F1 Driver Of The Day 2026: winnaar Antonelli ook de favoriet bij de fans in Monaco

Antonelli with Italian flag wrapped around him in Mercedes race suit holding up one finger to demonstrate race win at Monaco GP — Foto: © IMAGO
4 reacties

F1 Driver Of The Day 2026: winnaar Antonelli ook de favoriet bij de fans in Monaco

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Net als de voorgaande jaren kunnen de fans ook tijdens iedere race van het Formule 1-seizoen 2026 weer stemmen op hun Driver Of The Day. In dit artikel houden we je het hele jaar op de hoogte van hoe de verhoudingen ervoor staan.

De zogenaamde Driver Of The Day Award is een officiële eretitel vanuit de Formule 1 en werd in 2016 voor het eerst geïntroduceerd. Het gaat hierbij niet om wie de race heeft gewonnen of om wie de snelste auto heeft, maar om wie volgens de fans het best heeft gepresteerd gezien de uitdagingen die hij moest overwinnen.

Antonelli beloond met publieksprijs

Kimi Antonelli beleefde zondag in Canada misschien wel zijn mooiste middag in Mercedes-dienst. De piepjonge coureur bevestigde zijn uitstekende vorm en kwaliteiten nog maar eens door tijdens een chaotische middag in Monaco zijn hoofd het meest koel te houden en de zege te pakken. De fans besloten hem dan ook met de welverdiende uitverkiezing van Driver of the Day te belonen. Dat leverde hem 22.4% van de stemmen op. Charles Leclerc kreeg opvallend genoeg 14.1% van de stemmen en kwam voor Lewis Hamilton (14.1%), Isack Hadjar (11.2%) en de pechvogel Pierre Gasly (5.3%) terecht.

Driver Of The Day 2026

RaceDriver Of The DayFinishpositieStemmen
GP AustraliëMax Verstappen630.0%
GP ChinaKimi Antonelli123.4%
GP JapanOscar Piastri227.4%
GP MiamiMax Verstappen526.3%
GP CanadaLewis Hamilton227.7%
GP MonacoKimi Antonelli122.4%
GP Barcelona-Catalunya
GP Oostenrijk
GP Groot-Brittannië
GP België
GP Hongarije
GP Nederland
GP Italië
GP Spanje
GP Azerbeidzjan
GP Singapore
GP Verenigde Staten
GP Mexico-Stad
GP São Paulo
GP Las Vegas
GP Qatar
GP Abu Dhabi

Hoe wordt de Driver Of The Day gekozen?

De titel van Driver Of The Day gaat na afloop van iedere race naar de coureur die de meeste stemmen heeft gekregen vanuit de fans. Stemmen kan vlak na de start van de race tot de slotfase van de race.

Hoe kan je stemmen op Driver Of The Day?

Stemmen op jouw favoriete coureur is heel eenvoudig. Je gaat naar de officiële stempagina van de Formule 1 en brengt jouw stem uit.

Krijgt de Driver Of The Day een prijs?

Coureurs krijgen geen prijs of financiële bonus voor het worden van Driver Of The Day. Het is simpelweg een blijk van erkenning voor de prestaties van een coureur door het publiek.

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