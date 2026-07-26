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Russell during practice at the Hungaroring

Hoe laat begint de Grand Prix van Hongarije op de Hungaroring?

Russell during practice at the Hungaroring — Foto: © IMAGO

Hoe laat begint de Grand Prix van Hongarije op de Hungaroring?

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Het is de zondag op de Hungaroring en dus is het tijd voor de elfde Grand Prix van het F1-seizoen 2026, die van Hongarije. GPFans neemt door wat jij moet weten voor vandaag.

Al wordt officieel de veertigste verjaardag van de Grand Prix van Hongarije gevierd, eigenlijk is het de negentigste verjaardag, want de eerste editie werd al in 1936 gehouden. Het werd toen verreden in Népliget, een park in de hoofdstad Boedapest. Sinds 1986 wordt er geracet op de Hungaroring. De baan heeft tegenwoordig een lengte van 4,381 kilometer, en het pitgebouw en de tribunes hebben een flinke upgrade gekregen ten opzichte van vorig jaar. Lewis Hamilton heeft hier veruit de meeste overwinningen gescoord met acht. Lando Norris ging er vorig jaar met de zege vandoor na een zenuwslopend gevecht met McLaren-teamgenoot Oscar Piastri. De laatste keer dat Max Verstappen in Hongarije op de bovenste trede van het podium stond, was in 2023.

Weerbericht en tijdschema

Lando Norris was het snelst in de kwalificatie en mag vanaf de pole position vertrekken. Na een gridstraf voor Lewis Hamilton vergezelt Charles Leclerc de McLaren op de voorste startrij. Andrea Kimi Antonelli profiteert hier niet van, aangezien hij zelf ook een gridstraf heeft gekregen. Het is daarom Oscar Piastri en Max Verstappen op de tweede startrij voor Hamilton en George Russell. Antonelli moet vanaf P7 komen, gevolgd door Isack Hadjar, Arvid Lindblad en Nico Hülkenberg. De Audi-coureur gaat op jacht naar zijn eerste punten van het seizoen.

Eerder deze week werd er regen verwacht in Mogyoród, het dorpje waaraan het circuit grenst, maar de kans op neerslag is flink gezakt. Het wordt 30°C, en zon en bewolking zullen elkaar afwisselen. De regenkans is slechts vijftien procent.

De zondag op de Hungaroring begint vroeg met de hoofdrace van de FIA Formule 3 om 8:40 uur. Na de Porsche Supercup van 10:10 uur is het om 11:25 uur tijd voor de hoofdrace van de FIA Formule 2. Daarna volgt de rijdersparade van de Formule 1. De startlichten voor de Grand Prix van Hongarije gaan uit om 15:00 uur. Hongarije ligt in dezelfde tijdzone als Nederland. Dit is de laatste race voor de zomerstop.

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