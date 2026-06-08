Red Bull haalt oorzaak uitvalbeurt Verstappen boven water, nieuwe krachtbron in Spanje

Red Bull Racing was voorafgaand aan het raceweekend in Monaco al van plan om de krachtbron van Max Verstappen te vervangen. De Nederlander viel gisteren tijdens de race echter voortijdig uit met een motorprobleem, nadat hij zich op zaterdag als tweede had gekwalificeerd. Teambaas Laurent Mekies baalt van de vroege uitvalbeurt, maar onthult dat de wissel van het motorblok sowieso al op de planning stond voor het team uit Milton Keynes.

De RB22 van de viervoudig wereldkampioen viel stil bij de start van de race, waardoor hij ver terugzakte en uiteindelijk de opdracht kreeg om de wagen in de garage te parkeren. Volgens Mekies is de oorzaak van het technisch malheur inmiddels duidelijk. "We hebben vastgesteld wat het probleem is", citeert Motorsport.com "Het ontstond tijdens de formatieronde en gaf hem, en ons, geen enkele kans. Dat is wat het is". De Fransman benadrukt daarbij dat de schade voor het verdere verloop van het seizoen enigszins meevalt. "Zoals je misschien weet, was dit ook Max' allereerste krachtbron, die na Monaco sowieso vervangen zou worden".

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Zure nasmaak voor Red Bull

Ondanks de geplande wissel overheerst de teleurstelling bij de renstal, die momenteel de vierde plaats in het constructeurskampioenschap bezet. Mekies trekt het boetekleed aan richting zijn stercoureur. "Dit is dus niet wat we wilden. Natuurlijk kunnen we ons alleen maar verontschuldigen bij Max, want het werk dat hij samen met het team had geleverd om in Monaco tot dat prestatieniveau te komen, was uitzonderlijk". Verstappen, die momenteel zevende staat in de WK-stand, wist in de kwalificatie tot op 43 duizendsten van polesitter Andrea Kimi Antonelli te komen.

Door de opgave van de Nederlander kon Antonelli onbedreigd naar zijn vijfde opeenvolgende overwinning van dit jaar rijden. Mekies wil de prestatie van de jonge Mercedes-rijder niet bagatelliseren en noemt het pure speculatie om te stellen dat Verstappen de race zonder problemen had kunnen winnen. Toch vraagt de Red Bull-topman zich af hoe de krachtsverhoudingen zich in de straten van Monte Carlo hadden ontvouwd. "Of Max dat tempo had kunnen aanvallen, zullen we nooit weten. Maar het niveau waarop Max in de kwalificatie reed, niet alleen in één ronde, maar ook in Q2 en in beide pogingen in Q3, was zeer indrukwekkend".

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